تعرف على نوع السرطان الذي أودى بحياة صفوت الشريف وأعراضه

القاهرة - سمر حسين - صحة

رحل عن عالمنا منذ قليل صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى الأسبق، والأمين العام للحزب الوطني المنحل، عن عمر ناهز 87 عامًا، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكشفت مصادر مقربة من أسرة الراحل لـ«الوطن»، إنه كان يعاني من مرض لوكيما الدم، نافية وفاته بفيروس كورونا، وتحضر الأسرة التجهيزات لمراسم جنازته.

وتستعرض "هُن" أعراض اللوكيميا وأسبابها وطرق الوقاية، وفقا لموقع "Daily medical".

أعراض اللوكيميا

التعرق بشدة خاصة في الليل.

الإعياء الذي لا يذهب رغم أخذ قسط من الراحة.

خسارة الوزن.

آلام العظام.

تضخم الغدد الليمفاوية.

تضخم الكبد والطحال.

بقع حمراء على الجلد.

التعرض لعدوى بشكل متكر.

التعب والشحوب والشعور العام بالمرض.

الميل إلى ظهور الكدمات أو النزيف.

القابلية للعدوى مثل التهاب الحلق أو الالتهاب الرئوي القصبي، والذي قد يكون مصحوبا بصداع أو حمى منخفضة في درجة الحرارة أو تقرحات في الفم أو طفح جلدي.

تضخم الغدد الليمفاوية، عادة في الحلق أو الإبط أو الفخذ.

فقدان الشهية والوزن.

أسباب سرطان الدم

التعرض للإشعاع بمستويات عالية.

تأثير تناول بعض الأدوية أو بعض المواد الكيميائية.

الإصابة ببعض الفيروسات كفقدان المناعة المكتسبة "إيدز".

بعض الأمراض الوراثية مثل متلازمة داون ومتلازمة بلووم.

طرق الوقاية من الإصابة بسرطان الدم

تجنب التدخين.

تناول المشروبات الكحولية.

تجنب التعرض للإشعاع والأشعة الضارة.

تناول الأطعمة الغنية بالألياف، والفواكه، والحمضيات، وخضار الملفوف، والقرنبيط.

تقليل الأطعمة التي تحتوي على دهنيات عالية.

تقليل تناول الأطعمة المدخنة، والأطعمة المحضرة على الفحم.

استعمال فيتامين حمض الفوليك للحامل خلال فترة الحمل.

وكانت إيمان صفوت الشريف، ابنة رئيس مجلس الشورى السابق، أكدت لـ «الوطن» أن والدها يعاني منذ فترة من اللوكيميا، قائلة: «الحمد لله ربنا يحفظ والدي فهو يتردد على مستشفى وادي النيل من أجل المتابعة مع الطبيب حيث إنه يعاني منذ فترة من اللوكيميا».