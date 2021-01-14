الامارات | الجبنة المحبوبة في أستراليا تغيّر اسمها

شكرا لقرائتكم خبر عن الجبنة المحبوبة في أستراليا تغيّر اسمها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعيدت تسمية الجبنة الأسترالية «كون»، لتحمل اسم «تشير»، بعد أن تعرّضت العلامة التجارية لانتقادات لاشتراكها في الاسم مع إهانة عنصرية.

وقالت شركة «سابوتو دايري أستراليا»، في بيان لإعلان الاسم الجديد أمس، إنها اختارت اسماً جديداً، بعد إجراء مراجعة للمستهلك، أخذت بعين الاعتبار «المواقف ووجهات النظر الحالية».

وكانت الشركة قد أكدت بالفعل قرار الاستغناء عن اسم «كون»، العام الماضي.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس الأسترالية للأنباء أن هذا النوع من الجبن يباع في أستراليا منذ ثلاثينات القرن الماضي، وسُمي في الأصل على اسم الأميركي الذي طور عملية النضج. لكن مصطلح «كون»، هو أيضاً إهانة عنصرية تستهدف ذوي البشرة السمراء.

واستمر الناشط الأسترالي المنتمي للسكان الأصليين، ستيفن هاجان، في حملة لتغيير الاسم لـ20 عاماً. وقال رئيس العمليات العالمية للشركة الأم «سابوتو»، لينو سابوتو، إن «قرارنا تغيير اسم الجبنة المحبوبة في أستراليا يعزز هذا الالتزام لبناء ثقافة القبول والاندماج والاحترام، حيث يشعر الجميع بالانتماء».

يشار إلى أن شركة سابوتو، هي واحدة من أكبر 10 شركات لمنتجات الألبان في العالم.

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