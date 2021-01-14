الامارات | بعيداً عن الجزر.. أطعمة أخرى مفيدة لقوة الإبصار

شكرا لقرائتكم خبر عن بعيداً عن الجزر.. أطعمة أخرى مفيدة لقوة الإبصار والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الجمعية الألمانية للتغذية بأن هناك العديد من الخضراوات والفواكه، التي تحتوي على مواد تسهم بشكل فعال في الحفاظ على قوة الإبصار.

وأوضحت أنه بعيداً عن الجزر الذي يشتهر بفوائده للنظر، هناك السبانخ والطماطم والبروكلي والمانجو، إذ تحتوي على مادة «البيتا كاروتين»، التي يحولها الجسم إلى فيتامين (أ)، وتتمثل فائدته في حماية شبكية العين وعدسة العين.

وهذه الوظيفة تقوم بها أيضاً مواد «الكاروتنويدات» و«اللوتين» و«الزيازانثين»، التي تحتوي عليها الذرة والخضراوات ذات الأوراق الخضراء، كما أن هذه المواد من شأنها تقليل فرص الإصابة بضمور الشبكية والمياه البيضاء «الكتاراكت».

وينبغي أيضاً تناول الأطعمة، التي تحتوي على فيتامينَي (ج) و(هـ)، لتأثيرهما المضاد للأكسدة، ولأنهما يعملان على حماية خلايا الشبكية من أضرار ضوء الشمس.

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