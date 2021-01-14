الامارات | تمرين بسيط لمواجهة آلام مؤخرة الرقبة

شكرا لقرائتكم خبر عن تمرين بسيط لمواجهة آلام مؤخرة الرقبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصح جراح العظام الألماني، ديفيد كريستوفر كوبوش، بمواجهة آلام مؤخرة الرقبة بتمرين بسيط يعرف بـ«قطف التفاح».

وأوضح أن كل ما يتعين على المرء فعله هو رفع ذراعيه إلى أعلى قدر المستطاع بالتناوب، إذ يعمل التمرين على إطالة العمود الفقري، وإرخاء عضلات مؤخرة الرقبة والظهر، ويمكن أداء التمرين وقوفاً أو جلوساً.

ولتجنب آلام مؤخرة العنق أثناء العمل المكتبي، تنبغي مراعاة اتخاذ العمود الفقري لوضعية قائمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news