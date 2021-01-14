الامارات | العناية السليمة تحمي البشرة من إجهاد الشتاء

شكرا لقرائتكم خبر عن العناية السليمة تحمي البشرة من إجهاد الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الرابطة الألمانية لشركات مستحضرات العناية بالجسم ومساحيق الغسيل، أن بشرة الوجه تتعرض لعوامل إجهاد خلال الشتاء، التي تتمثل في برودة الطقس بالخارج، وجفاف الهواء في الداخل بفعل تشغيل المدفأة، ما يؤدي إلى جفافها وتشققها.

ولمواجهة ذلك تنصح الرابطة باستعمال مستحضرات العناية الغنية بالدهون، من أجل ترطيب البشرة ومنحها ملمساً ناعماً كالحرير.

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