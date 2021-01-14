لايف ستايل

الامارات | العناية السليمة تحمي البشرة من إجهاد الشتاء

0 نشر
برلين - د.ب.أ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن العناية السليمة تحمي البشرة من إجهاد الشتاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الرابطة الألمانية لشركات مستحضرات العناية بالجسم ومساحيق الغسيل، أن بشرة الوجه تتعرض لعوامل إجهاد خلال الشتاء، التي تتمثل في برودة الطقس بالخارج، وجفاف الهواء في الداخل بفعل تشغيل المدفأة، ما يؤدي إلى جفافها وتشققها.

ولمواجهة ذلك تنصح الرابطة باستعمال مستحضرات العناية الغنية بالدهون، من أجل ترطيب البشرة ومنحها ملمساً ناعماً كالحرير.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا