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الامارات | كيت وينسلت: أفتقد للتواصل البشري

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لندن - د.ب.أ 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت الممثلة البريطانية كيت وينسلت، عن افتقادها للتواصل البشري بسبب جائحة «»، خصوصاً التواصل مع عائلتها. وقالت النجمة الحائزة جائزة الأوسكار (45 عاماً): «ماتت والدتي قبل ثلاث سنوات، لذلك يعيش والدي بمفرده. لحسن الحظ أنه بخير، ولكني أجد صعوبة في عدم رؤيته لفترة طويلة»، مضيفة أنها تفتقد معانقته. وذكرت أن العمل في ظل الجائحة ليس سهلاً: « أريد أن ألمس الناس مرة أخرى!».

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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