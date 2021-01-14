الامارات | كيت وينسلت: أفتقد للتواصل البشري

شكرا لقرائتكم خبر عن كيت وينسلت: أفتقد للتواصل البشري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت الممثلة البريطانية كيت وينسلت، عن افتقادها للتواصل البشري بسبب جائحة «كورونا»، خصوصاً التواصل مع عائلتها. وقالت النجمة الحائزة جائزة الأوسكار (45 عاماً): «ماتت والدتي قبل ثلاث سنوات، لذلك يعيش والدي بمفرده. لحسن الحظ أنه بخير، ولكني أجد صعوبة في عدم رؤيته لفترة طويلة»، مضيفة أنها تفتقد معانقته. وذكرت أن العمل في ظل الجائحة ليس سهلاً: « أريد أن ألمس الناس مرة أخرى!».

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