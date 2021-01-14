الامارات | «الجائحة» تضرب «ألين».. المستوحى من حياة سيلين ديون

شكرا لقرائتكم خبر عن «الجائحة» تضرب «ألين».. المستوحى من حياة سيلين ديون والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسببت جائحة «كوفيد-19» في الإعلان، أول من أمس، عن تأجيل إطلاق فيلم «ألين» في الصالات الفرنسية إلى نوفمبر المقبل، أي لنحو سنة، وهو فيلم من إخراج الفرنسية فاليري ميرسييه وبطولتها، يستلهم حياة النجمة سيلين ديون.

وكان من المقرر أصلاً أن يكون نوفمبر الماضي موعد إطلاق عروض هذا الفيلم الذي يستند إلى حياة المغنية الكندية.

لكنّ الإبقاء على هذا الموعد أصبح متعذراً، بعدما أدت تدابير الحجر العام الثاني المعمول به منذ نهاية أكتوبر الماضي في فرنسا إلى إقفال دور السينما وسواها من المؤسسات الثقافية.

واضطر ذلك شركة «غومون» التي تتولى توزيع الفيلم إلى إعادة النظر أكثر من مرة في تاريخ إطلاقه، وكان آخر موعد حدّدته 17 فبراير المقبل.

يُشار إلى أن النجمة الكندية سيلين ديون فقدت زوجها الذي عمل مديراً لأعمالها، في يناير 2016 عن عمر يناهز 73 عاماً. وكانت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية قد نقلت عن المغنية الشهيرة في عام 2018 القول: «لمدة ثلاثة أعوام، زوجي كان يتغذى عبر أنبوب». وأضافت «الشيء الوحيد الذي تمنيته في ظل معاناته أن يعيش في سلام، أردته أن يعيش في سلام، أردته ألا يشعر بأي قلق، لقد تعرض لأزمة قلبية خفيفة، لقد كان الأمر سريعاً، ولم يشعر بشيء، شعرت بأنه تحرّر من الألم».

كان من المقرر أن يكون نوفمبر 2020 موعد العرض.

العمل من إخراج الفرنسية فاليري ميرسييه وبطولتها.

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