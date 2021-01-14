الامارات | «سجايا» تطلق مبادرة «مواهب شبابية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «سجايا» تطلق مبادرة «مواهب شبابية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سجايا فتيات الشارقة، التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، عن فتح باب التسجيل في مبادرتها «مواهب شبابية» أمام جميع اليافعين والشباب الموهوبين من داخل الدولة وخارجها، وممن تراوح أعمارهم بين 15 و35 عاماً، بهدف تحفيز الطاقات الشبابية على إظهار مواهبهم وإبداعاتهم المختلفة ومشاركتها مع غيرهم.

ويمكن للراغبين في المشاركة التسجيل عبر الرابط الإلكتروني https:/‏‏/‏‏strategy697425.typeform.com/‏‏to/‏‏CPTbTLDM وإرسال فيديو قصير يعرض مواهبهم في مختلف الفضاءات والمجالات المعرفية والإبداعية والفنية والرياضية والعلمية وغيرها.

وستحظى أفضل المواهب الشبابية، التي سيتم اختيارها، بفرصة لتقديم ورشة عمل أو جلسة حوارية عبر منصة التواصل الاجتماعي التابعة لسجايا فتيات الشارقة، لمشاركة مواهبهم وخبراتهم مع أقرانهم من مختلف دول العالم، وإكسابهم مهارات جديدة، إضافة إلى تشجيعهم على لعمل وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المختلفة.

وقالت الشيخة عائشة القاسمي، مديرة سجايا فتيات الشارقة، إن «إطلاق المبادرة يأتي انطلاقاً من إيمان سجايا فتيات الشارقة بالمواهب الشبابية العربية، وضرورة تشجيعها وتسخير جميع الإمكانات والفرص لإظهارها وتسليط الضوء عليها».

تحظى أفضل المواهب بفرصة لمشاركة مواهبهم وخبراتهم.

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