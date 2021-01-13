5 علامات تنذر بالشيخوخة المبكرة منها تجاعيد الضحك

القاهرة - سمر حسين - صحة

علامات مفاجئة تظهر على الوجه تبدأ في تغير معالمه وأبرز هذه التغيرات تظهر على الوجه والتي تدل على التقدم في السن، وترجع شيخوخة البشرة إلى الكثير من العوامل منها كثرة التعرض إلى المؤثرات الخارجية وعدم الاهتمام بالبشرة والتغذية غير السليمة، ومن علامات الشيخوخة كما ذكرها الدكتور إبراهيم طه، خبير التجميل، خلال حديثه لـ «هُن».

علامات بداية مرحلة الشيخوخة

- الهالات السوداء، تعد من أبرز علامات الإصابة بشيخوخة البشرة المبكرة مع ظهور انتفاخات أسفل العين.

- التجاعيد، عبارة عن خطوط رفيعة تظهر نتيجة كثرة التعرض لأشعة الشمس، ومن علامات الشيخوخة أيضا ظهور تجاعيد الضحك والتي تظهر حول الفم وجانب العينين والناتجة عن عدم الاهتمام الجيد بالبشرة.

- تشققات البشرة الناتجة عن قلة إنتاج الكولاجين والإيلاستنين مع التقدم في العمر، ما يؤثر على البشرة بداية من عمر الثلاثين ويجعلها غير مرنة وجافة وتصاب بالتشققات.

- أكياس العين، تعتبر منطقة العين من أكثر الأماكن عرضة التأثر بالعوامل الخارجية مثل التعب وقلة النوم والتوتر، لذلك تظهر أكياس العين والتى تعتبر علامة من علامات الشيخوخة في هذه المنطقة.

ويمكن محاولة التغلب عليها من خلال الحصول على قسط كاف من النوم وتجنب الاطعمة المالحة وشرب كميات كبيرة من الماء.

- سقوط الشعر، يعتبر فقدان 125 شعرة في اليوم أمرا طبيعيا للبالغين، ولكن إذا زاد عن ذلك وأصبح الفارق في منتصف الرأس فهي علامة من علامات الصلع المبكر.

ويمكن أن يكون فقدان الشعر بسبب مشاكل هرمونية، لتكون علامة على الشيخوخة السريعة، ويمكن محاولة التغلب على ذلك باتباع نظام غذائي غني بالأحماض الدهنية.