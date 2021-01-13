الامارات | #أحلى شتاء في العالم : بالفيديو والصور.. «شوكة».. وجهة ساحرة لعشاق الطبيعة في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن #أحلى شتاء في العالم : بالفيديو والصور.. «شوكة».. وجهة ساحرة لعشاق الطبيعة في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُعدّ منطقة شوكة في إمارة رأس الخيمة نموذجاً فريداً لمنطقة جمعت بين التراث الأصيل والتطوّر والطبيعة الساحرة، الأمر الذي جعل منها مقصداً سياحياً لجذب المواطنين والمقيمين والسياح، بفضل جمال طبيعتها الخلابة وخصوصيتها الفريدة ومميزات موقعها الجغرافي الحيوي.

تستقبل المنطقة أعداداً كبيرة من عشاق الطبيعة طوال العام، واشتهرت منطقة شوكة منذ القدم بهطول الأمطار صيفاً وشتاءً، ولا تنقطع مياهها حيث كانت تصل الوديان إلى الإمارات المجاورة من كثرة جريانها، التي أسهمت في انتشار المسطحات الخضراء والمزارع محتضنة القلاع الصغيرة على الجبال، كما أن العسل كــان مصـدراً للرزق، إضافة إلى النباتــات التــي تنبــت بشكــل طبيعــي فــي الجبــال.

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