إليك أغلى 8 أنواع من القهوة في العالم.. أحدها تُصنع من فضلات الفيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

القهوة بمثابة العشق للكثير من الناس، يعشقون كل تفاصيلها بداية من نوعية البن لطريقة الإعداد حتى التفنن في تقديمها، ومع الرشفة الأولى يشعرون كأنهم في عالم آخر، لكن هل تخيلت أن تُنفق مئات الجنيهات في فنجان قهوة؟

في التقرير نستعرض لكم عددا من أنواع القهوة باهظة الثمن، بحسب ما أورد موقع "financesonline".

- فنكا إل إنجيرتو بن

تعد من أغلى أنواع حبوب البن، نظرا لأنها مصنوعة من حبوب صغيرة وغنية ونادرة، يتم تحسين جودة الحبوب بغسلها في قناة واحدة وتكسيرها مرتين، على الرغم من ارتفاع سعر الكيلو منها الذي يبلغ 500 دولار (ما يعادل 7840 جنيها مصريا)، إلا أنها مشروب شائع يفضله عشاق القهوة في جميع أنحاء العالم.

- كوبي لواك

تصنع قهوة كوبي لواك أو ما تعرف باسم قهوة الزباد في إندونيسيا من فضلات الزواحف الآسيوية، حيث يتم تجميعها ومعالجتها، وتتسم أيضا بمذاقها الشهي والفريد، ويبلغ تكلفة الكيلو منها 160 دولاراً (2508 جنيهات مصرية).

- قهوة سانت هيلانة

عرف نابليون بونابرت قائد الحملة الفرنسية بحبه الشديد لهذه القهوة التي أمر بزراعتها في جزيرة سانت هيلانة التي سميت على أسمها فيما بعد، وأدت تكلفة النقل الباهظة، إلى ارتفاع سعر كيلو البن إلى 79 دولاراً، كما تتميز بنكهة الكراميل والرائحة المميزة.

- قهوة العاج الأسود

تصنع حبوب قهوة العاج الأسود من قِبل شركة القهوة السوداء العاجية في تايلاند، ويتم تحضير حبوبها من فضلات الفيلة، التي تستهلك حبوب البن العربي وتعالجها أثناء الهضم، وتتميز بنكتها القوية المميزة، ويبلغ سعر الفنجان الواحد 50 دولاراً (784 جنيها مصريا)، لذلك تعد من أغلى أنواع القهوة في العالم.

- بلو ماونتين الجامايكية

تزرع هذه القهوة في جبال جامايكا الزرقاء على ارتفاع نحو 5000 متر، تحظى بشعبية في اليابان التي تعد واحدة من أكبر مستوردي هذه العلامة التجارية، يبلغ شعر الكيلو منها 50 دولارا.

- فازندا سانتا إينيس

من أقدم العلامات التجارية في صناعة القهوة يبلغ ثمن الكيلو منها 50 دولاراً.

- قهوة Starbucks

تعد من أغلى أنواع القهوة في العالم، تتطلب سعرا مرتفعًا حيث يبلغ 47 دولارا للكيلو، ويتم تصنيعها بكميات محدودة ويتضمن مجموعة من المكونات النكهة مثل 48 موكا فرابتشينو مع رقائق الفانيليا، آيس كريم كراميل، موزتان، فراولة، كراميل بلوز، ومسحوق بيتزا، وفول الصويا.

- قهوة هاواي كونا

تتميز هذه القهوة لها نكهة رائعة وطعم فريد، وتعتبر من أغلى أنواع القهوة في العالم حيث يتم تصنيعها من مجموعة متنوعة نادرة من الحبوب، ويبلغ سعر الكيلو الواحد 34 دولاراً.