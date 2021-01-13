بينها حكة الأذن.. 8 أشياء يخبرك بها وجهك عن صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمكن للوجه أن يكون مصدر رئيسي للكشف عن العديد من الأمراض، وهناك عدة أمور يخبرك بها عن صحتك، لذا يجب معرفتها والانتباه إليها جيدا، كما ذكر موقع "brightside".

1- نمو الشعر المفرط:

الشعر في الأماكن غير المرغوب فيها يزعج النساء كثيرا، وغالبًا ما تنفق النساء الكثير من الوقت والمال في إزالة الشعر غير المرغوب فيه من وجههن، ولكن يمكن أن يكون ذلك بسبب مشكلة صحية، تسمى الشعرانية، وهذا النوع من الشعر له ارتباط بهرمونات ذكورية معينة ويمكن أن يكون وراثيًا أيضًا.

2- الجلد الشاحب:

يُنصح العديد من الأشخاص الذين يعانون من شحوب الجلد بفحص فقر الدم، ومع ذلك، قد تتطلب هذه المشكلة مزيدًا من الاهتمام، وإذا كان الشحوب موضعيًا، بمعنى أنه في جزء معين من الجسم مثل الوجه، يجب استشارة الطبيب على الفور، وقد يكون الشحوب ناتجًا عن انخفاض تدفق الدم أو انخفاض مستويات الأكسجين في الجسم أو انخفاض عدد خلايا الدم الحمراء، ويمكن أن يحدث الشحوب أيضًا بسبب عوامل بيئية مثل عدم التعرض لأشعة الشمس أو قضمة الصقيع أو انخفاض ضغط الدم.

3- تشقق الشفاه:

نتعرض جميعًا لتشقق الشفاه من وقت لآخر نتيجة الجفاف المفرط، خاصة خلال أشهر الشتاء، ومع ذلك، قد تكون تشقق الشفاه مشكلة صحية أكثر خطورة مما كنت تعتقد، وإذا لم تتحسن شفتيك على الرغم من العلاجات المتعددة، فقد تكون الحالة أكثر خطورة، ويمكن أيضًا أن يكون سبب تشقق الشفاه هو التهاب الشفة أو فيروس الهربس، ويحدث التهاب الشفتين بسبب التعرض المفرط للشمس، ما يؤدي إلى تشكل خط أبيض رفيع عند محيط الشفاه، وإذا لم يتم علاج التهاب الشفة، يمكن أن يتحول إلى سرطان الجلد، ويمكن أن يؤدي فيروس الهربس إلى ظهور تقرحات حمراء حول الشفاه مع جفاف الجلد وتقشيره، ويعد هذا الفيروس معدي ويجب أخذه على محمل الجد.

4- حكة الأذن:

يمكن أن يكون هناك أسباب عديدة لحكة الأذن، وقد تحدث حكة الأذن أيضًا بسبب أنواع معينة من العدوى أو الحساسية التي تسببها المنتجات المختلفة، وفي الحالات الأكثر خطورة، يمكن أن تكون الحكة في الأذنين من أعراض الأكزيما أو الصدفية، الأمر الذي يحتاج إلى تدخل طبي فوري.

5 -القروح:

عادة ما تصاب بهذه القروح حول شفتيك أو أنفك، وهذه هي قروح البرد وينتج بشكل عام عن فيروس الهربس من النوع الأول، على الرغم من أنها قابلة للعلاج، إلا أنها تميل إلى التكرار مرارًا وتكرارًا.

ووفقًا للأطباء، فإن هذه القروح تحدث عمومًا بسبب الصحة السيئة أو الإجهاد أو التعب المفرط أو التعرض الشديد لأشعة الشمس، وعلى الرغم من أن هذه القروح تختفي من تلقاء نفسها في حوالي 1-3 أسابيع، وإذا كانت كبيرة بشكل غير عادي أو تحدث بشكل متكرر، فمن الضروري استشارة الطبيب فورا.

6- شلل الوجه:

قد يبدو مصطلح "شلل الوجه" مخيفًا بعض الشيء، لذلك دعونا نحلله، شلل الوجه هو في الأساس حالة تسمى شلل الوجه النصفي، عادة ما يكون الشخص الذي يعاني من هذا غير قادر على تحريك جانب من وجهه، مع ألم في الفك وخلف الأذن، ويحدث هذا الشلل بسبب نوع من الفيروسات التي تضغط على أعصاب وجهك مسببة الألم والتورم، ويبدأ هذا في التطور خلال بضع ساعات أو أحيانًا بضعة أيام ويمكن علاجه في غضون 3 إلى 6 أشهر.

7- الانتفاخات حول العينين:

عادة ما ترتبط العيون المتورمة والمنتفخة بالأرق أو في وقت متأخر من الليل، لذا حاول أن تنام 7-8 ساعات يوميا، وإذا استمرت المشكلة، فقد تكون هناك مشكلة أساسية، يمكن أن يكون الانتفاخ نتيجة لتراكم السوائل تحت جفونك، وقد يكون السبب في ذلك هو الحساسية أو نوبات البكاء أو تناول كميات كبيرة من الملح.

8- سوء نظافة الفم:

يمكن أن تعني رائحة الفم الكريهة عدة أشياء أخرى بخلاف نظافة الفم السيئة، قد يعني أيضًا أن عظامك وقلبك في حالة سيئة.