إطلالات شبابية عصرية من هبة الدري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 يناير 2021 10:46 مساءً - هبة الدري، ممثلة مصرية يتابعها على إنستجرام أكثر من ٣ ملايين شخص، وهي حاصلة على شهادة بكالوريوس في علوم أمراض الدم الوراثية، ولشغفها بالمجال الفني فقد بدأت مشوارها في سن صغير عبر المسرحيات، وكانت مشاركتها في أدوار صغيرة، وذلك إلى أن شاركت في مسلسلات تلفزيونية وبدأت تأخذ أدوارًا كبيرة، وحققت من خلالها نجاحًا باهرًا، كما استطاعت إجادة اللهجة الكويتية نتيجة اختلاطها بالمجتمع الكويتي منذ أن كانت صغيرة، واليوم نرصد لمُحِبَّاتِها عدة تنسيقات شتوية منها؛ ليستوحين منها أفكارًا لمظهرهن.

خيارات عملية للشتاء من هبة الدري

تنسيق عملي للشتاء من هبه الدري



نشرت هبة الدري الكثير من الخيارات لأزيائها العملية على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ومن أبرز إطلالاتها يمكننا أن نقدِّم لكِ بعض الأفكار العصرية؛ حيث ارتدَتْ قميصًا أبيض رسميًّا مع بنطال من الجينز الرمادي وصدرية بكاروهات اللونين الأسود والأبيض لمظهر كلاسيكي ناعم، ومن الناحية الجمالية سرحت شعرها بالويفي مع مكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، وفي الإطلالة الثانية ظهرت ببنطال أبيض مع بلوزة من الصوف المصمم بكاروهات البنفسجي والأبيض والأسود لخيار بسيط، وسرحت شعرها بأسلوب مرفوع مع مكياج بني مميز، وفي إطلالة أكثر جمالًا تألقت بتنورة كاروهات مع بلوزة بيضاء ومعطف بني، وأكملت مظهرها ببوت بني لمظهر حيادي ناعم.

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تنسيق قطع الجلد في الشتاء من هبة الدري

تنسيق بنطال الجلد بأسلوب شتوي من هبه الدري



الجلد بمختلف تصميماته من الأزياء الشتوية المميزة التي تفضِّلها الكثيرات من النساء، حيث تَبْرُزُ بأسلوب مميز في كل عام، وعن هبة الدري فقد اعتمدت عدة خيارات بهذه القطع، ولهذا اختارت بنطالًا أسود وحذاءً مصنوعين من الجلد مع بلوزة بنية بكاروهات مزينة بحزام أسود للخصر، وأكملت مظهرها بقبعة سوداء لتزيِّن شعرها الويفي، وفي إطلالة بسيطة نسقت تنورة سوداء من الجلد الواسع مع بلوزة بكاروهات اللونين الأبيض والرمادي، وسرحت شعرها بالويفي المنسدل مع المكياج البني لمظهر كلاسيكي أنيق.

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خيارات شبابية من هبة الدري للشتاء

خيار أنثوي للشابات من هبه الدري



إن كنتِ بحاجة لإطلالة عصرية مناسبة للشابات في هذا الموسم، فقد تألقت هبة الدري بتنورة وبلوزة باللون الأسود مع معطف بني مصمم بأزرار وجيوب عصرية، وسرحت شعرها بأسلوب مرفوع من المنتصف لخيار مرح، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية، وفي إطلالة أخرى تزينت بتنورة زهرية مع معطف بكاروهات اللونين الزهري والأبيض، وسرحت شعرها بالويفي المنسدل مع مكياج برونزي مميز.

