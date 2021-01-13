صيحات ستطلقها سارة جيسيكا باركر في الموسم الجديد من مسلسل "حب في المدينة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 يناير 2021 10:46 مساءً - في زمن التسعينات من القرن الماضي، شغل مسلسل "حب في المدينة" الرأي العام العالمي، وشكّل منصة لإطلاق مصممين نحو العالمية ومنهم مانولو بلانيك، الذي تعززت شهرته بفضل المسلسل وظهور سارة جيسيكا باركر بتصاميمه المميزة.

بعد أكثر من عقدين على انتهاء المسلسل تُعيد شركة HBO إنتاج المسلسل ولكن من تسع حلقات فقط يستكمل قصة الفتيات اللواتي قصدن نيويورك بحثاً عن الحب، وقد تحوّلن إلى نساء خمسينيات.

ومنذ أن نشرت النجمة على انستغرامها الخاص فيلماً قصيراً ترويجياً للمسلسل، انهالت التعليقات الحماسية فالكل يترقّب إطلاقه مستبشرين بعام جيد مع انطلاقة هذا المسلسل النسائي المفضّل لدى جيل كبير من السيدات في العالم. ومن هنا نتساءل بدورنا عن الصيحات التي سيروّج لها المسلسل بنسخته الجديدة فالمسلسل القديم كان اطلق عدة صيحات وتسابقت الفتيات على اعتمادها..





ما هي صيحات الملابس التي روّج لها المسلسل الشهير؟

إليك الصيحات التي أطلقها المسلسل القديم والتي لطالما ارتبطت بالنجمة المتألقة سارة جيسيكا باركر. ويُتوقع أن تستعيد النجمة بفضل منسقة أزياء المسلسل باتريسيا فيلدز الاتجاهات نفسها فالموضة لا ترتبط بعمر معين، بل بشخصية المرأة.

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إليك 8 صيحات أطلقتها النجمة ونتوقع أن نراها مجدداً في الموسم الجديد من المسلسل:



1- فساتين التول الراقية والفخمة كالتي كانت تظهر بها النجمة سواء طويلة ام قصيرة وكانت ترتديها بطريقة مميزة فتضيف معطف الفرو اليها او السترة الذكورية والقفاز المصنوع من الساتان. ومن أشهر فساتين التول التي ظهرت بها النجمة ما ارتدته لدار ديور من فستان زفاف وغيره من الفساتين التي ارتدتها للدار عندما زارت باريس.



2- الفساتين المطبعة برسوم ضخمة كالتي كانت ترتديها سارة جيسيكا باركر وهي مزدانة بالورود الكبيرة والأوراق وهي تحمل توقيع المصمم أوسكار دي لارنتا وهنالك فساتين سنتيا نيكسون أي شخصية ميراندا، المزدانة بتطبيعات هندسية ضخمة والتي أطلقت بدورها موضة الشعر القصير الأحمر.

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3- اللون الزهري الذي ارتدته نجمات المسلسل بطرق متفاوتة فلقد ارتدته كريستين دافيس بطريقة كلاسيكية من تاييرات وحقائب موحدة اللون و أحياناً تلاعبت باللون مستعينة بتدريجين منه في زي واحد. أما سارة جيسيكا باركر فارتدت القميص الزهري وربطة العنق السوداء مع سروال أبيض وسترة ذكورية من دون أكمام.

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4- طابع الريترو Retro chic الذي يتجلى في خيارات شخصية كاري التي تحب فساتين الفنتدج مع لمسة من الحداثة، فلقد تألقت بفستاني زفاف من تصميم كلّ من فيفيان وستوود وفيرا ونغ.

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5- معطف الفرو الذي تألق مع شخصية كاري التي ارتدته بكافة أشكاله من مشلح صغير يحيط بالعنق، الى سترة بوليرو ثم سترة قصيرة لتصل الى ارتداء المعاطف الطويلة والتي تحرص على تنسيقها مع فساتين جريئة تتمتع بياقة منخفضة.





6- طابع Color block الذي يتمثل في ارتداء سترة من لون وسروال من لون آخر، أو قد يكون الزي موحد اللون مع إدخال أكسسوارا صارخ من لون واحد. أنظري الى شخصية سمنتا ي النجمة كيم كاترال وكيف نسقت التايير الفوشيا والحقيبة الخضراء.



7- الأحمر كان سيد الألوان، فلقد ارتدته نجمات المسلسل بطريقة مختلفة بدءً بالأحمر المطبّع ومزج لوني الأحمر والأسود أو الأحمر والأبيض، وصولاً إلى الأحمر المزدان بالغيبور.



8- أحذية مانولو بلانيك المجوهرة التي ذاع صيتها وقد خصصت لها النجمة خزانة وأدرجتها على لائحة الهدايا التي تتمناها لزفافها. وقد تأثرت النجمة بتصاميم المبدع مانوا بلانيك وأطلقت فيما بعد أحذية مستوحاة مما كانت ترتديه من تصاميمه. صحيح ان سارة جيسيكا باركر ارتدت للمصمم كريستيان لوبوتان ولكن حصة الأسد كانت لتصاميم بلانيك التي تناسب شخصيتها المرحة.

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