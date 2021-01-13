تنسيق التنورة للمحجبات من آية ممدوح

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 يناير 2021 10:46 مساءً - تهتم البلوجر المصرية، آية ممدوح، بمجال الأزياء والجمال بشكل كبير، ولأنها تحرص على تنوع خياراتها ومواكبة خطوط الموضة عبر صورها على إنستجرام، فقد رصدنا للمحجبات في هذا الشتاء عدة تنسيقات شتوية بالتنورة من وحيها، فتألقن على غرارها.



تنسيق تنورة الجينز في الشتاء

تنسيق تنورة الجينز في الشتاء



تنورة الجينز من القطع التي تَبْرُزُ في كل موسم بأسلوب متجدد وأنيق، لذا رصدنا لكنّ من آية ممدوح إطلالتين مميزتين؛ حيث تأنقت ببلوزة بنية صوفية ذات رقبة عالية مع تنورة الجينز الأزرق المصمم بقَصَّة الحورية، وأكملت ملحقات الإطلالة باللون الأبيض، وفي الإطلالة الثانية نسقت تنورة الجينز ذات الأزرار الأمامية مع معطف من الصوف البني، وأكملت مظهرها بحقيبة وبوت من الجلد البني لمظهر دافئ وأنيق.

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خيارات التنورة البليسيه بأسلوب شتوي

خيارات التنورة البليسيه بأسلوب شتوي



تفضل الكثيرات من المحجبات اختيار التنورات البليسيه في كل الفصول، حيث يَسْهُلُ تنسيقها، وتمتاز بالحشمة والأناقة، لذا اختارت آية ممدوح بلوزة وحجابًا باللون الرمادي مع تنورة بليسيه صفراء، وأكملت مظهرها ببوت قصير باللون الرمادي، وفي الإطلالة الثانية ظهرت بتنورة بليسيه من الجلد مع بلوزة بيضاء ومعطف البليزر ذي الكاروهات البنية، وأكملت مظهرها ببوت قصير بني للمسة كلاسيكية عملية، وفي الخيار الثالث أطلت بتنورة بيضاء بليسيه مع بلوڤر قصير مطبع بالأزرق والزهري بأسلوب شبابي مرح، أما لمظهر رياضي فقد ارتدَتْ تنورة وحجابًا باللون الأبيض مع معطف بنفسجي قصير وبلوزة بيضاء برقبة مرتفعة لخيار مميز ومريح، وفي المظهر الخامس اعتمدت أسلوبًا عمليًّا حياديًّا بتألقها بتنورة بليسيه وبلوزة باللون الأسود مع معطف البليزر البني، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الأسود لخيار مميز.

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إطلالات آية ممدوح بالتنورة المستقيمة

إطلالات آية ممدوح بالتنورة المستقيمة



اعتمدت آية ممدوح في هذا الشتاء عدة تنسيقات بالتنورة المستقيمة، ومنه تزينت بتنورة رمادية مع بلوزة بيضاء ومعطف أسود من الجلد، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الأبيض للمسة دافئة وأنيقة، وفي إطلالة رياضية تجملت بتنورة سوداء مع بلوڤر زهري مزين بكتابات سوداء، وأكملت إكسسوارات الإطلالة بألوان حيادية، أما لمظهر عصري للشابات فقد ظهرت بتنورة بيضاء بقَصَّة مستقيمة مع قميص أسود مخطط بالأبيض ومزين ببلوڤر أصفر قصير، وأكملت إكسسوارات إطلالتها باللون الأسود والأبيض.

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