الحواجب المناسبة للعيون المبطّنة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 يناير 2021 10:46 مساءً - رسمة الحواجب من التفاصيل التي يمكن أن تُظهر ملامح المرأة بشكل مثالي، لذلك يجب العناية جيدًا بتزيينها بالطريقة التي تليق مع شكل الوجه والعينين، ولأن العيون المبطنة تبدو مغلقة بسبب ضغط طيّة الجفن العلوي على العين، ولقربها من الحواجب، فإن الكثيرات من النساء يعانين من عدم معرفة الطريقة المثالية التي تُظهرهن بأسلوب أكثر جمالًا، لذا سنعرّفك فيما يلي على الحواجب المناسبة لصاحبات العيون المبطنة.



ما هي العيون المبطنة؟

العيون المبطنة



هناك العديد من أشكال العيون المختلفة التي يتميز كل منها بميزة خاصة، ولكن تحتاج العيون المبطنة إلى اعتبارات خاصة عند التعامل معها لتظهر بشكل مثالي، حيث يكون لصاحبات هذه العيون زوائد جلدية تتدلى من منطقة أسفل الحاجب حتى منطقة أعلى الرموش، وتكون في العيون المبطنة مسافة صغيرة بين الحاجب والرموش، ولا تظهر الرموش الكثيفة بهذا النوع من العيون، حيث لا تكون العين مفتوحة بالكامل، أي يكون نصفها وكأنه مغلق، لذا تمَّ ابتكارُ أنماط محددة من المكياج لذلك النوع من العيون، حيث يُستخدم لإبراز العينين الغائرتين.

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شكل الحواجب المناسبة للعيون المبطنة

الحواجب المناسبة للعيون المبطنة



العيون المبطنة تسبب قلقًا وصعوبة عند النساء لمعرفة كيفية رسم حواجبهن، فإذا كنتِ تملكين هذه العيون فاعتمدي الحواجب الرفيعة بملء شعيرات حواجبك بمكياج خفيف، وارسميها بتطبيق زاوية ناعمة، مما سيكبّر من حجم عينيك، ويعطيك انطباعًا جذابًا، كما أن الحواجب المرتفعة هي التي ستُبرز مساحة العين بشكل أوسع؛ لأن رسم الحواجب بزاوية منخفضة سيأخذ من مساحة العين، ويمكنك تطبيق تلك الخطوات للحصول على عيون ساحرة، لذلك مشِّطي حاجبيك بطريقة رأسية، ثم ارسميهما كما تعتادين، وكوني حريصة على عدم الرسم خارج المكان الأصلي لمنطقة أسفل الحاجب، وضَعِي قليلًا من الكونسيلر الخافي للعيوب بعد الانتهاء من رسم الحاجب. وشكل الحاجب المناسب للعيون المبطنة هو القوس الكبير أو الشكل نصف الدائري، ويُنصح دائمًا بعمل زاوية في نهاية الحاجب؛ وذلك لرفع رسمة العيون لأعلى، للحصول على الشكل المثالي للعيون المبطنة.

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