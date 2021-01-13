عرسان السما.. حكايات 6 أزواج انتظرهم ملك الموت في شهر العسل

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

دقت الطبول، ورُفع المزمار، وبدأ حفل الزفاف، وبعد عدة ساعات، انتهت مراسم الزواج، وفي مُخيلة العروسين أنهما يستعدان لحياة جديدة، مستقبل مُشرق، إلا أن ذلك المستقبل المأمول لم يأت على الإطلاق، بعدما قدر الله قدره، وودع العروسان الحياة خلال الساعات أو الأيام الأولى من شهر العسل.

حكايات مأساوية، ولحظات مُرعبة عاشها العديد من الأزواج بشهر العسل، أودت بحياتهم على الفور.

وأمس، شُيع جنازة عروسين، من «عزبة راغب»، التابعة لمركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، حيث لقيا مصرعهما، بعد ثلاثة أيام فقط من زفافهما، صعقا بالكهرباء أثناء استحمامهما داخل عش الزوجية، ليموتا على الفور، ويودعهما الأهالي في حالة صدمة وذهول.

بسبب السخان.. مصرع عروسين بعد 3 أيام من زفافهما بالمحلة

عروسا عزبة غارب لم يكوناا الأوائل، الذين انتظرهما ملك الموت في شهر العسل، حيث سبقهما الكثير.

وفاة زوجين خنقًا

كانت أول الحوادث التي شهدها 2021، حين توفي مراد سيف الدين هو وزوجته، من مركز مغاغة بمحافظة المنيا، بعد مرور 10 أيام فقط على زفافهما، ما أثار دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تداولوا صور الزفاف وأخبار الوفاة حينها.

ولم يهنأ العريس بزفافه سوى لأيام معدودة، حيث أوضح صديقه عمرو الشاذلي، حينها إن «مراد وزوجته» توفيا نتيجة اختناق بالبخار في الحمام.

انتحار زوجين في شهر العسل

حادث مأساوي شهدته محافظة الجيزة، في منطقة الطوابق بنهاية 2020، بعدما أقدمت عروس عمرها 16 عاما، خلال شهر العسل، على الانتحار بسبب مشاجرة مع حماتها، ليقرر على الفور، الزوج صاحب الـ17 عامًا، أن ينهي حياته حزنًا على حبيبته التي رحلت منتحرة فسقطت جثة هامدة، مرددًا كلماته الأخيرة: «مش هعيش من بعدك.. هموت معاكي» لتستقر جثته بجوار زوجته.

وفاة عروسين في الشرابية

وعثر على جثامين عروسين بالشرابية، في غرفة النوم، عقب يوم واحد من زواجهما، بعدما انتشرت رائحة الغاز في المنزل، واكتشفت الواقعة أسرة العروس، التي طرقت على الباب أكثر من مرة، وبكسره تم العثور على جثتي العروسين، لتؤكد التحريات أن سبب الوفاة هو تسرب الغاز من السخان، ما أدى إلى وفاة العروسين أثناء نومهما.

عروسا الإسماعيلية ومأساة ليلة الدخلة

واقعة مأساوية أخرى شهدتها الإسماعيلية، بعدما لقس العروسان سامح وريموند، مصرعهما في ليلة الدخلة، أثناء الاستحمام داخل منزلهما عقب الانتهاء من حفل زفافهما بساعات قليلة.

رقية وباسم

لم يختلف الأمر كثير في قرية «نزلة المشارفة» في محافظة بني سويف، بعدما لقيت «رقية» 18 عامًا مصرعها هي وزوجها «باسم» 24 عامًا، بعد 36 ساعة من زفافهما نتيجة استنشاقهما كميات كبيرة من الغاز.

عروسا الدقهلية

كان العروسان «عمرو وريمان»، أيضًا ضحايا سخان الغاز، حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة، في 18 يناير 2020، داخل منزلهما بمحافظة الدقهلية، عقب ساعات من حفل زفافهما.

وأكدت التحريات حينها أن عمرو الهواري، 27 عاما، ضابط بحري، وريمان حافظ، 24 عاما، حاصلة على بكالوريوس علوم، عُثر عليهما مختنقين داخل شقتهما بسبب غاز السخان.