رفضوا زواجه منها فشوه وجهها: المؤبد ينتظر «سلامة» بلطجي الحب

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بسبب رفض أسرتها المتكرر له وخطبتها لشخص آخر، أقدم شاب يدعى سلامة حسنين، على طعن فتاة تدعى منال حامد، في عنقها، داخل قرية البراجيل التابعة لمركز أوسيم، بمحافظة الجيزة، مستخدما آلة حادة، حيث عولجت الفتاة البالغة من العمر 18 عاما بـ50 غرزة بعد أن أحدث لها جرحا عميقا في وجهها.

تشويه لسمعة الفتاة في المنطقة

وكشفت «منال»، ابنة عم المجني عليها، خلال حديثها مع «هن»، عن تفاصيل ما تعرضت له الفتاة، قائلة: «الولد ده اتقدم لبنت عمي أكتر من مرة، وأهلها رفضوه لأنه بلطجي، وعيلته كلها بلطجية وسمعتهم وحشة في المكان، وبعدين اتخطبت لواحد تاني، فقرر ينتقم منها أكتر من مرة، وكانت أولها إنه اتسبب في فسخ خطوبتها الشهر اللي فات».

واستطردت: «بنت عمي معاها دبلوم تجارة ويتيمة، وظروفهم المادية أقل من المتوسط وهم غلابة وفي حالهم دايما، والولد ده اتقدملها أكتر من مرة ورفضوه لأنه شغال على توكتوك وسمعته وحشة في المنطقة ومعروف إنه بلطجي، فبعد ما بنت عمي اتخطبت، بدأ يبوظ سمعتها ويبعت لخطيبها كلام مش كويس عليها، لحد ما سابها الشهر اللي فات، وهو وأهله رافضين يرجعوا تاني لأنهم خايفين على ابنهم من البلطجي ده يأذيه هو كمان».

وتابعت: «عملنا في الولد محضر بتاريخ 12 يناير، برقم 448 في قسم شرطة مركز أوسيم، بس البلطجي هرب من المنطقة ومش لاقيينه».

العقوبة الجنائية للبلطجي

ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي، خلال حديثه لـ«هن»، العقوبة التي ينتظرها الشاب البلطجي، في حال القبض عليه.

وقال «سعداوي»: «هناك حالتان لعقوبة الشاب العشريني، لو البنت حصلت لها عاهة مستديمة، يبقى الجاني هنا عقوبته السجن من 3 لـ 10 سنوات، إنما لو أثبتت التحريات أنه كان ينوي قتلها، هتكون الجناية شروع في قتل، ودي عقوبتها إما السجن المشدد أو المؤبد».