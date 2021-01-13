حكم تضييع الزوجة لـ«شرابات» زوجها: ستحاسب

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

كثيرًا ما تنشب الخلافات بين الزوجين، ليس فقط لاختلاف وجهات النظر، لكن بسبب ما يعتبره الزوج إهمالًا من زوجته، وعد الاهتمام بأدق تفاصيله، ويعد ضياع الجوارب، واحدة من أكثر الأسباب التي تؤدي بالزوجين للخلافات في النهاية، فيما يعتبره الزوج إهمالا، بينما تجده الزوجات أمرًا غير مقصود، وإنما مجرد صدفة.

وتساءل البعض عن حكم الزوجة في منظور الدين بهذا الفعل، وهل تُحاسب عليه أو تندرج تحت وصف الزوجة الناشز، أم لا؟

حكم الدين في المرأة التي «تضيع شرابات زوجها»

وفي هذا السياق، علق الشيخ شوقي عبد اللطيف، نائب وزير الأوقاف السابق، على إهمال الزوجة للاعتناء بملابس زوجها، قائلًا: «ستُحاسب على هذا الفعل، لأنها لم تلتزم بضوابط الزوجة المسلمة، ونظامها».

وأضاف «عبداللطيف» خلال حديثه لـ «هُن»، قائلًا: «المرأة عليها واجبات كما لها حقوق»، مستندًا لقوله تعالى: «ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف».

واستطرد نائب وزير الأوقاف السابق: «هو بيوفرلها المسكن والملبس والمأكل، هي كمان تاخد بالها من أموره وتهتم بيه»

وتابع شوقي عبد اللطيف، معلقًا على تعنيف الأزواج لزوجاتهم على هذا الفعل، قائلًا: «مفيش حاجة اسمها تعنيف وضرب من زوج لزوجته، حتى لو هي قاصدة ومهمله، لكن يوجهها إنها تصوب، يعرفها ويتكلم معاها».

واختتم: «الزوجة هنا غير ملتزمة النظام، غير ملتزمة بنظام التعاليم الإسلامية، لكن مش لدرجة آثمة».

ما هي حقوق الزوج على زوجته؟

وكان الموقع الرسمي، لدار الإفتاء المصرية، أشار إلى حقوق الزوج على زوجته، والتي صنفها على النحو التالي:

أولًا: حقُّ تدبير المعيشة بالمعروف.

ثانيًا: حقُّ إصلاح حال الزوجة عند خوف نشوزها.

ثالثًا: حقُّ الاستمتاع بغير إضرار.

رابعًا: حفظُ مال الزوج وكتمُ أسراره وألا تُدخل بيته أحدًا بغير إذنه.