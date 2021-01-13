للمرأة.. إليك ما يحدث لجسمك أثناء مرحلة انقطاع الطمث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

النساء اللواتي تجاوزن سن معينة سيعانين من انقطاع الطمث، لما يسببه من تغيرات بالجسم، وتنجم هذه الأعراض عن انخفاض إنتاج هرمون الاستروجين والبروجسترون في المبايض.

وفي التقرير نستعرض لكِ ما يحدث للجسم أثناء مرحلة انقطاع الطمث، وفقا لما أورد موقع "thelist".

1- تعانين من الهبات الساخنة:

من أكثر الآثار الجانبية شيوعًا ومعروفًا لانقطاع الطمث الهبات الساخن، مما قد يجعلك تشعرين بالاحمرار، وكذلك احمرار الوجه، ويحدث ذلك بسبب انخفاض هرمون الاستروجين وانقطاع الطمث، ويمكن أن تظهر أيضًا على شكل تعرق ليلي أو مجرد ملاحظة أنك تشعر بالحرارة طوال الوقت.

2- قد يصبح الجماع أكثر إيلامًا:

من أهم الأشياء التي يجب أن تعرفها عن انقطاع الطمث أن هناك آثارًا جانبية جنسية، إذ يصبح المهبل أقل مرونة وأكثر عرضة للتهيج، ما يجعل الجماع مؤلمًا، وقد تعاني المرأة أيضًا من جفاف المهبل.

3- تغيير الجلد:

لا تؤثر التغيرات الهرمونية التي تحدث في جسمك بسبب انقطاع الطمث على رغبتك الجنسية فقط، ولكن يمكن أن يكون لها أيضًا تأثيرات كبيرة على بشرتك، فقد تسبب الإصابة بتجاعيد جلدية بسبب فقدان الإستروجين، ما يؤدي إلى فقدان الكولاجين، ويتسبب في ترقق الجلد مما يؤدي إلى تهيج الجلد، قد يتسبب ذلك أيضًا في ترهل ثدييك.

4- الشعور بالتعب المفرط:

يتسبب انخفاض هرمون الاستروجين في انخفاض الطاقة، وبعد ذلك، يؤثر انخفاض الأندروجينات -DHEA والتستوستيرون أيضًا على طاقتك، وهذا وحده يمكن أن يسبب لك التعب خلال النهار، بالإضافة إلى أن الاستروجين والبروجسترون لهما أيضًا تأثير على الغدة الدرقية، وبالتالي يمكن أن يساهم ذلك أيضًا في الشعور بالتعب.

5- الأرق:

تقول عالمة المناعة الدكتورة لينا فيليكوفا أن النساء في هذه المرحلة قد يعانين من مشاكل في النوم بسبب التغيرات الهرمونية التي تحدث خلال هذه الأوقات، وغالبًا ما يكون من المستحيل التحكم في الهبات الساخنة والتعرق الليلي أثناء الليل، ويمكن أن تسبب اضطرابًا في النوم، ما قد يؤدي إلى مزيد من التدهور في كل جانب من جوانب حياة المرأة.

6- قد تزيد الرغبة الجنسية لديك أو تنقص:

كما تعلمون بالفعل، فإن الهرمونات في جسمك هي المسؤولة عن مقدار أو قلة الرغبة في الحميمية، لذا ليس من المستغرب أن يكون لانقطاع الطمث تأثير على رغبتك الجنسية.

والهرمونات بما في ذلك الاستروجين والبروجستيرون والتستوستيرون متغيرة خلال سنوات ما قبل انقطاع الطمث وتنخفض مع انقطاع الطمث، لذا فإن لها تأثير كبير على الرغبة الجنسية بالنسبة للنساء، وبالتالي فإن العديد من النساء يعانين من زيادة أو قلة الدافع الجنسي خلال سنوات انقطاع الطمث.

7- تتغير عادات الحمام:

التغيرات الهرمونية أثناء انقطاع الطمث يمكن أن تؤثر على عضلات قاع الحوض ما يؤدي إلى أشياء مثل سلس البول أو البراز وتدلي أعضاء الحوض.

8- زيادة الوزن:

تقول طبيبة المناعة الدكتورة لينا فيليكوفا، أن العديد من النساء يعانين من زيادة الوزن أثناء انقطاع الطمث بسبب التغيرات الهرمونية ونتيجة الشيخوخة، وبالتالي سيكون اكتساب الوزن أسهل من أي وقت مضى.