لهذا السبب.. طبيب يحذر من ارتداء الطفل الملابس الثقيلة في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يلجأ الكثير من الأمهات إلى ارتداء أطفالهن الملابس الثقيلة في فصل الشتاء، اعتقادا منهن بأن يمنعهم من الشعور بالبرودة والإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

ويكشف الدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة لـ"الخليج 365"، خطورة القيام بهذه العادة، ويوجه أهم النصائح للأمهات للتعامل مع طفلهم خلال فصل الشتاء.

يقول "سليمان" إن ملابس الطفل لا بد دائما أن تكون مناسبة لدرجة الحرارة المكان الذي يعيش فيه الطفل، وتختلف درجة حرارة المنزل عن درجة الحرارة خارج المنزل، وبالتالي كمية الملابس تختلف، موضحا أن الاعتقاد بكثرة ارتداء الطفل الملابس في الشتاء سيحميه من البرد اعتقاد خاطئ، وبالعكس له العديد من الأضرار:

- يؤدي ذلك إلى سخونة الجسم والعرق زيادة عن اللزوم، وعند خلع الملابس سيصاب الطفل بنزلة برد.

- إغلاق مسام الجلد، وبالتالي حدوث الالتهابات الجلدية.

- تسبب شعور الطفل بالضيق والانزعاج.

- سوء الحالة النفسية للطفل.

لفت استشاري طب الأطفال إلى أنه يمكن حماية الطفل من الإصابة بنزلة البرد من خلال تناول الأطعمة التي تقوي المناعة، لذا لابد من اتباع النصائح الآتية:

- تناول الطفل 3 وجبات رئيسية وبينهم وجبات خفيفة.

- أما بالنسبة للطفل الرضيع يجب الحرص على رضاعته رضاعة طبيعية، وإذا لم يكن هذا متاح يتم اللجوء إلى الرضاعة الصناعية.

- التقليل من تناول السكريات لأقصى درجة.

- التقليل من تناول المخللات والملح.

- الامتناع عن تناول الأطعمة الحارة والمواد الحافظة والألوان الصناعة.

- تجنب الإسراف في إعطاء الطفل المضادات الحيوية وفاتح الشهية بدون استشارة الطبيب.

- الحرص على تعرض الطفل لأشعة الشمس يوميا، وسيساعد ذلك على تحسين تكوين فيتامين "د" في جسمه.

- وجبة الطفل لابد أن تكون متوازنة وبها العناصر الغذائية الرئيسية.

- تجنب تناول الماء البارد.

أهم النصائح التي تحمي الطفل من الإصابة بنزلات البرد أثناء الاستحمام خلال فصل الشتاء:

1- يفضل استحمام حديثي الولادة داخل غرفة النوم الخاصة به.

2- يمكن استحمام الطفل داخل الحمام من خلال تهيئة الحمام وإغلاق النوافذ قبل دخول الطفل به.

3- تجهيز الأم الأدوات الشخصية لطفلها قبل البدء في الاستحمام حتى لا يتعرض لـ"تيار الهواء".

4- يجب أن يكون ماء الحمام دافئًا وليس ساخنًا أو باردًا، وعلى الأم التأكد من ذلك حتى لا تتسبب في حرق طفلها إذ كانت المياه ساخنة للغاية.

5- تشغيل مدفأة بجانب الطفل أثناء الاستحمام.

6- يفضل أن تستغرق مدة الاستحمام من 5 لـ7 دقائق، حفاظا على صحة الطفل.

7- بعد الانتهاء من الاستحمام يجب الإسراع في تجفيف الطفل جيدًا.

8- ارتداء الطفل قطع الملابس الشتوية لتدفئته والجلوس في غرفة محكمة الغلق.

9- يمكنك استخدام الزيوت والكريمات المرطبة للجلد الخاصة بالأطفال، وأيضًا الشامبو الخاص بالطفل بعد استشارة الطبيب لمنع تعرض الطفل للإصابة بتهيج العين .