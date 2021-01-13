هل تعاني من فقر الدم؟.. إليك قائمة بأهم الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

من المهم للجميع اتباع عادات وأطعمة صحية، وهناك بعض الأطعمة الغنية بالعناصر والمعادن المهمة التي تعزز من إنتاج كرات الدم الحمراء، وتمنع امتصاص الحديد؛ ما يساعد على الوقاية من فقر الدم.

وهنا نستعرض لكم قائمة بأهم الأطعمة التي يجب البدء في تناولها والحفاظ على تواجدها في النظام الغذائي، لكل من يعاني من فقر الدم، وذلك وفقا لموقع "healthline":

- الخضروات الورقية

من أهم الأطعمة كونها غنية بالحديد وفيتامين ''ج ''، والأوكسالات التي تساعد على امتصاص الحديد، وإنتاج كرات الدم الحمراء.

- الفاصوليا

يساعد تناولها على علاج فقر الدم والوقاية منه، نظرا أنها غنية بنسبة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة في الحفاظ على الصحة.

- اللحوم والدواجن

تعتبر اللحوم والدواجن من الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة الانسان، حيث تقيه من نقص الحديد، والذي يلعب دورا مهم لصحة الانسان، وكذلك وقايته من فقر الدم.

- الكبدة

تساعد الكبدة على الوقاية من فقر الدم، وذلك بسبب محتواها على الحديد، حيث يحتوي كل 100 جرام من الكبد البقري المطهو على 6.49 ملي جرام من الحديد.

- المأكولات البحرية

تعتبر المأكولات البحرية مثل كالسمك والجمبري والسالمون والتونة من المصادر الجيدة، نظرا لاحتوائها على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم.

- الحليب

مصدر كبير لعنصر الكالسيوم الذي يساعد في الوقاية من فقر الدم، فتناول كوبا من الحليب قد يعوضك عن الكثير من عناصر الحديد.

- المكسرات

المكسرات بأنواعها مثل بذور القرع، والكاجو، والفستق تعمل على الوقاية من الإصابة بفقر الدم، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الكالسيوم المفيد في التعزيز من الهيموجلوبين، وبالتالي انتاج كرات الدم الحمراء، ولهذا ينصح بتناول المكسرات لكل من يعاني من فقر الدم.

- العسل الأسود

يحتوي العسل الأسود على نسبة عالية من الحديد والعناصر الغذائية الهامة التي تحفز من انتاج كريات الدم الحمراء، ما يساهم في علاج فقر الدم.

- الطماطم

تعد من الأطعمة الغنية بفيتامين سي، التي تحافظ على صحة الجسم وتحسن من عملية امتصاص الحديد، وبالتالي علاج فقر الدم.

- البنجر

يحتوي على نسبة كبيرة من بيتا كاروتين، فهي تزيد من كرات الدم الحمراء، والوقاية من فقر الدم.