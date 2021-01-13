إعلان مزيف للبحث عن خادمة وسيلة سيدة لإقامة علاقات محرمة مع مطلقات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

منشور على إحدى المجموعات النسائية الخاصة بنساء مدينة «الخصوص» في محافظة القليوبية، طلبت صاحبته خلاله البحث عن سيدة للعمل لديها، لمدة 3 أيام في الأسبوع مقابل مبلغ مادي 2500 جنيه شهريا، لكنه لم يكن منشورا عاديا، حيث اتضح لإحدى السيدات أنه مجرد فخ للإيقاع بها وبعضوات الجروب، لإقامة علاقات غير مشروعة مع صاحبة المنشور المتداول.

منشور يطالب بالبحث عن سيدة للعمل داخل أحد المنازل

«الموضوع بدأ لما الأكاونت بتاع الست نزل بوست على جروب كله ستات، ومعظمهم طبقة بسيطة، وكتبت إنها محتاجة واحدة تروح تطبخلها في البيت 3 أيام في الأسبوع مقابل 2500 جنيه في الشهر، وطبعا فيه ستات كتيرة دخلت كلمتها، وأنا من ضمنهم، والمحادثة بيننا خدت مسار تاني خالص».. بحسب «هـ.م.ع»، 28 عاما، خلال حديثها مع «هن».

عرض الشغل تحول لطلب إقامة علاقة غير شرعية

وحسب السيدة العشرينية، تحول مسار المحادثة بينها وبين صاحبة المنشور المتداول، إذ طلبت منها خدمتها، ومن ثم إقامة علاقة غير شرعية معها، لتقرر الزوجة العشرينية فيما بعد، فضح أمر صاحبة الوظيفة المزيفة، عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

تهديدات وألفاظ خادشة للحياء

بعدما قررت السيدة «هـ.م» فضح صاحبة المنشور المزيف، تلقت مجموعة من التهديدات لها، خلال المحادثة الخاصة بينهما، والعديد من الألفاظ البذيئة والخادشة للحياء أيضًا، «بعد ما فضحتها، بعتتلي تهددني، وبدأت تشتمني وتقولي كلام مش محترم، وبعد شوية لاقيت كذا واحدة داخلين يقولوا إن الست دي طلبت منهم حاجات مش كويسة برضه».

واستطردت السيدة العشرينية: «واضح إنها ست عارفة الظروف الصعبة اللي بتعيشها ستات كتيرة الفترة دي خصوصا المطلقات، وبتستغلها بصورة مش كويسة، وتعرض عليهم فلوس كتيرة عشان تغريهم بس أنا قررت أفضحها».

نصائح للتأكد من صحة المنشورات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي

ومن جانبه، علق المهندس شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال حديثه لـ«هن»، على واقعة تعرض السيدات لهذا الفخ الإلكتروني، موضحا أنه يجب على رواد السوشيال ميديا، التعامل مع كل ما هو متداول بحرص شديد، خاصة إعلانات الوظائف وغيرها.

وقدم «إسكندر»، مجموعة من النصائح، التي يجب التعامل بها مع مثل هذه المنشورات المزيفة، وهي:

- عدم الاكتفاء بالتواصل إلكترونيا، وضرورة التحقق من هوية صاحب المنشور تليفونيا.

- البحث عن أشخاص آخرين تعاملوا بالفعل مع صاحب المنشور إو الإعلان المتداول.

- البحث عن مصادر توثيقية عن صاحب المنشور، والتأكد من صحة معلوماته.