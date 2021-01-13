أبرز أزياء نبيلة مكرم.. سفيرة في «فورمال وكاجول»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تتميز السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالأناقة في اختيار أزيائها، حيث استقبلت النجم المصري، مينا مسعود، بطل فيلم ديزني الشهير «علاء الدين»، أثناء زيارة منطقة الأهرامات، ضمن برنامج زيارته لمصر أثناء تصوير فيلمه الجديد «فى عز الضهر»، مرتدية ملابس كاجوال ابتعدت عن الملابس الرسمية.

ويستعرض «هن»، أبرز إطلالات السفيرة نبيلة مكرم في المناسبات المختلفة.

أزياء السفيرة نبيلة مكرم

خلال إحدى جولات السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج ارتدت بدلة كلاسيكية، مكونة من بنطلون أسود مع جاكيت زهري داكن اللون بقصة الكاب وبلوزة بأكمام شيفون.

وأثناء إحدى زياراتها لقطاعات تابعة للمؤسسة العسكرية، ظهرت متألقة مرتدية بنطلون أزرق مع بلوزة مخططة ونسقتها مع حزام بلون قريب من حقيبة اليد وحذاء أبيض.

وبعيدا عن الجولات الرسمية تألقت السفيرة نبيلة مكرم بـ«لوك سيمي فورمال»، يمتاز بالعصرية وذلك أثناء الإدلاء بصوتها في الانتخابات البرلمانية المصرية مرتدية بنطلون أحمر وبلوزة جبير بيضاء وجاكيت بيج طويل ونسقتهم مع حذاء أبيض.

وخلال زيارة عمل لأستراليا للقاء الجالية المصرية ارتدت فستان ستان بسيط يمزج بين الأبيض والأسود.

وفي لقاء آخر، اختارت ارتداء ملابس بسيطة تتسم بالأناقة، اختارت بلوزة بيضاء وبنطلون أسود ونسقتهم مع قلادة وحذاء عالٍ أبيض وأسود وحقيبة سوداء.

وفي لقاء آخر اختارت السفيرة نبيلة مكرم بدلة كلاسيكية سوداء مطرزة من الأمام بالأسود اللامع.

كمامة حمراء داكنة

ظهرت السفيرة نبيلة مكرم مرتدية كمامة لونها أحمر داكن، متناسقة مع لون السُترة التي كانت ترتديها والتي كانت بذات اللون.

وقبلها، ظهرت مرتدية كمامة عليها بعض النقوش الفرعونية، والتي كانت متناسقة أيضا مع ألوان ملابسها.