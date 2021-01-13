12 معلومة عن جاسمين طه مقدمة افتتاح كأس العالم لكرة اليد 2021

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بحضورها القوي، وثبات انفعالاتها، وقوة أدائها، قدمت الإعلامية جاسمين طه، مراسم افتتاح كأس العالم لكرة اليد 2021 التي تستضيفها مصر من 13 يناير، وحتى 31 من الشهر الحالي، فجاسمين طه، هي إحدى مذيعات برنامج «السفيرة عزيزة»، الذي يُعرض على فضائية «dmc»، وعُرفت بظهورها وتقديمها للعديد من الفاعليات الرسمية، بين السياسة والمؤتمرات، وحتى الفاعليات الفنية، والرياضية.

ويرصد «هُن»، في السطور التالي، معلومات عن الإعلامية المتميزة جاسمين طه.

من هي جاسمين طه؟

- هي ابنة العميد طه زكي وزير الصناعة والثروة المعدنية السابق.

- تزوجت من الدكتور إبراهيم حجازي، نجل عبدالعزيز حجازي رئيس وزراء مصر الأسبق، في الصف الثاني الجامعي.

- حصلت على ماجستير في الإدارة العامة من الجامعة الأمريكية.

- بدأت حياتها المهنية كمراسلة، في التليفزيون المصري ثم مساعدة مخرج، ثم مقدمة برامج.

- شاركت في تقديم برنامج «البيت بيتك»، و«ليالي الأوبرا»، و«صباح الخير يا مصر»، و«هن»، و«نادي السينما»، و«ويك إيند».

- قدمت مؤتمر تدشين العام الثقافي المصري الصيني بالأقصر، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الصيني.

- شاركت الإعلامية جاسمين طه في تقديم أكثر من مهرجان، عام 2015، أبرزها مهرجان الموسيقى العربية ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

- في 2016، قدمت حفلي افتتاح وختام مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018.

- في 2019 قدمت احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

- قدمت حفل الفنانة أنغام، بمسرح الصوت والضوء أمام الأهرامات، في ثالث أيام عيد الفطر المبارك.

- شاركت في تقديم حفل قرعة مونديال اليد

- انضمت جاسمين طه في يناير 2017 لقناة «DMC» لتشارك في تقديم برنامج «السفيرة عزيزة».