اعراض الإصابة بتصلب الشرايين منها ضعف العضلات.. زور طبيبك فور ظهورها

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر تصلب الشرايين من الأمراض التي يمكن أن يصاب بها الشخص بشكل مفاجىء عندما ينتقل الكوليسترول الضار من الدم ليستقر على جدران الشرايين، الأمر الذى يؤدي إلى ضيق الشريان وقد يصل الأمر لانسداده بشكل كامل.

أعراض مرض انسداد الشرايين

وقالت مؤسسة القلب الألمانية إن عوامل الخطورة المؤدية لمرض الشريان المحيطي تتمثل في التقدم في العمر والتدخين وداء السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول والسِمنة وأمراض الكلى المزمنة.

وعن أعراضه كما ذكرها موقع «healthy line»:

آلام الساقين والإحساس بالبرودة في الساقين والضمور والضعف في عضلات الساق وتغلظ أظافر القدم.

وفي الحالات المتقدمة تنشأ جروح مفتوحة وتقرحات تكون بداية انتشارها من أصابع القدم، وقد تسبب الغرغرينة في الأقدام والساقين.

طرق الوقاية من مرض تصلب الشرايين

الحرص على اتباع نظام غذائي صحي الخالية من الدهون الحيوانية والغنية بالفاكهة والخضروات.

ممارسة الرياضة لمدة نصف ساعة على الأقل كل يوم.

التوقف عن التدخين.

الحفاظ على الضغط المتوازن.

الابتعاد عن الوجبات السريعة.

المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية والرياضية.

أسباب الإصابة بتصلب الشرايين

تصلب الشرايين مرض بطيء يتطور تدريجيًّا وقد يبدأ مبكرًا في مرحلة الطفولة. على الرغم من أن السبب الدقيق غير معلوم، فقد يبدأ تصلب الشرايين بتلف أو إصابة الطبقة الداخلية لأحد الشرايين. قد يحدث هذا التلف بسبب:

ارتفاع ضغط الدم.

ارتفاع الكوليستيرول.

ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية، وهي أحد أنواع الدهون الموجودة في الدم.

التدخين ومصادر التبغ الأخرى.

مقاومة الأنسولين والسمنة ومرض السكري.

الالتهابات التي تسببها أمراض مثل التهاب المفاصل والذئبة الحمراء والإصابة بعدوى أو الالتهابات مجهولة السبب.