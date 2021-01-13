ابنة نهى العمروسي: «ماما الوحيدة اللي آمنت بيا وحاربت كملك الفايكنج»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت نازلي كريم مصطفى، ابنة الفنانة نهى العمروسي، لممارسة حياتها الطبيعية مجددًا والظهور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصةً موقع «فيس بوك»، بعد إخلاء سبيلها في قضية «الفيرمونت»، تلك القضية التي هزت الرأي العام، عام 2014، وكانت واحدة من الأسماء المتورطين في القضية، منذ أغسطس الماضي، حتى الأيام الماضية القليلة بعد إخلاء سبيلها.

ابنة نهى العمروسي توجه رسالة لوالدتها

وشاركت نازلي، صورة تجمعها بوالدتها الفنانة نهى العمروسي، عبر حسابها الشخصي على «فيس بوك»، عبرت خلالها عن امتنانها لوالدتها بوقوفها بجوارها في محنتها، فضلًا عن الاحتفال بعيد ميلادها، إذ قالت بعبارات بالإنجليزية، «إلى المحارب الذي وقف بجانبي في أصعب وقت في حياتي وآمن بي ولم يشك بي أبدًا».

ووجهت نازلي، رسالة حب لوالدتها: «حبك بلا حدود وثقتك لا تنتهي.. شكرا لك على القتال من أجلي مثل ملك الفايكنج، أنتي جوهرة.. أحبك وعيد ميلاد سعيد مامي، ابق قوية وفريدة دائما».

نازلي مصطفى كريم، ابنة نهى العمروسي والراحل مصطفى كريم وطليقة عمرو الكومي أحد المتهمين في جريمة الفيرمونت، توفي والدها كانت تبلغ من العمر 4 أعوام، تزوجت من أحد المتورطين في القضية.

قصة قضية الفيرمونت

وتعود قصة قضية فتاة فيرمونت، لعام 2014، على يد 7 شباب، قاموا بالاعتداء على فتاة جنسيًا ومن ثم قاموا بتوثيق أحداثها بهواتفهم المحمولة، بغرض تهديد الضحية لضمان صمتها، فضلا عن تدوين أسمائهم على مناطق حساسة من جسدها، والتي عُرفت اعلاميًا باسم «فتاة الفيرمونت».

وكانت ابنة الفنانة واحدة من ضمن المتورطين في القضية وعلى إثره قامت نهى العمروسي بالعديد من التصريحات الصادمة التي أثارت الرأي العام حول القضية وحول علاقة ابنتها بأحد المتهمين، حينما قالت إن ابنتها تزوجت وهي بعمر الـ21 عامًا دون علمها بعدما جمعت بينهم علاقة عاطفية بدأت من المدرسة.