أول رد فعل من حنين حسام ومودة الأدهم بعد البراءة: حذفوا «إنستجرام»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بعد عدة أشهر، ظلت فتاتا التيك توك، حنين حسام ومودة الأدهم خلف القضبان، قضت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، أمس، ببراءة حنين حسام، ومتهمين اثنين آخرين مما هو منسوب إليهم، كما قُبل الاستئناف المقدم من حنين حسام على حبسها، حيث قضت بإلغاء حبسها وتأييد تغريمها 300 ألف جنيه، وهي قيمة الغرامة الواردة بحكم أول درجة.

وعقب ساعات من القرار اتخذ الثنائي نفس رد الفعل، حيث قامتا على الفور بغلق حساباتهما على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، ليتخلصا من منصة نشر صورهن ومقاطعهن التي تسببت في حبسهن.

من هي حنين حسام؟

طالبة بكلية الآثار جامعة القاهرة.

تبلغ من العمر 20 عامًا، حيث إنها من مواليد عام 2000.

دخلت عالم الفيديوهات على التيك توك منذ أكثر من 3 سنوات.

والدها موظف من الطبقة المتوسطة - بحسب أحاديث الجيران عنه.

تسكن في إحدى المناطق الشعبية بمنطقة شبرا.

يتابعها 5.5 مليون شخص، على تطبيق لايكي، و1.2 مليون شخص على إنستجرام.

تمتلك هاتفين ماركة Iphone xr وآخرين Iphone روز اللون، ولاب توب ماركة Ienovo، فضي اللون.

تسلمت تحويلات من القائمين على تطبيق لايكي، بـ3600 دولار.

تستخدم تلك الأموال في شراء الملابس والهواتف المحمولة، خاصة الآيفون، وأجهزة لاب توب.

استغلت ظروف جائحة «كورونا»، ودعت الفتيات، للاشتراك في وكالة أسستها على تطبيق Llkee، ليلتقينّ فيها بالشباب، عبر محادثات مرئية مباشرة، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب حواري خلال فترة العزل، مقابل حصولهنّ على أموال.

تنشر عبر الوكالة فيديوهات ترقص فيها وتغني وبرفقتها أخريات، فضلًا عن تحدثها بطريقة مثيرة، حيث نشرت من قبل، مقطعا صوتيا مدته 7 دقائق لممارسة جنسية بين شاب وفتاة، كما نشرت مقطع يرصد خلافها مع يوتيوبر آخر، وتبادلا خلاله الاتهامات الجنسية والشتائم الإباحية.

تطلق على نفسها لقب «هرم مصر الرابع».

من هي مودة الأدهم؟

- تبلغ من العمر 22 عاما، وهي طالبة.

- ولدت في مرسى مطروح، ولها 4 أخوات شباب غير أشقاء بالإضافة إلى أخت.

- مستقلة عن أهلها في مرسى مطروح منذ 3 سنوات.

- والدها هو فتحي رشاد محمد الأدهم.

- بدأت شهرتها بمشاركتها في ميس إيجيبت، وكانت تبلغ من العمر 17 عاما.

- حصلت على لقب ملكة جمال المراهقات في نهاية المسابقة وبدأت شهرتها.

- شهرتها على «السوشيال ميديا»، كانت منذ 4 سنوات.

- نفت امتلاك حساب لها على لايكي، وإنما حساباتها الموثقة هي على «إنستجرام»، و«تيك توك» والذي كان «ميوزكلي» سابقا.

- قالت إن صورها العارية مهربة من هاتفها المحمول، وحررت محضرا بسرقتها من هاتفها عام 2015.

- تمتلك سيارة مرسيدس سعرها 780 ألف جنيها، وشقة بـ مليون و200 ألف جنيه في مدينتي، وقالت إن والدها يمتلك أراض زراعية بكوم حمادة، وعمارة واحدة في كوم حمادة، وأخرى في مرسى مطروح وهي إرث عن والدته.

- قالت إن السيارة إهداء لها من والدها في عيد ميلادها، لأنه يمتلك بيوتا وأراض زراعية.

- زعمت أن سيارتها وممتلكاتها حصلت عليها من والدها ومن موقع «يوتيوب»، ومن مشاركتها إيناس النجار في صالون تجميل بنسبة 20%.

- تمتلك الأدهم على التيك توك 3 ملايين و100 ألف متابع والإنستجرام مليون و600 ألف واليوتيوب 300 ألف.

- نفت كل التهم التي وجهت إليها بتعديها على القيم الأسرية والمجتمعي