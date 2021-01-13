ياسمين غيث تروي كواليس رحلة محاربة السرطان: الكنز في أسرتي

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تعتبر حياة الفنانة ياسمين غيث، كتابًا مفتوحًا للجمهور ومتابعيها، حيث تعد واحدة من أكثر الفنانات نشاطًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبخاصة موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، حيث تشارك متابعيها بنشاطها اليومي، وكواليسه، على الصعيدين الشخصي والفني.

ياسمين غيث: أسرتي الكنز في الرحلة

وكشفت الفنانة عن تفاصيل شخصية خاصة بها، من زواجها وكيفية اتخاذ الخطوة مرورًا بتجربة الأمومة، حيث شاركت صورة تجمعها بزوجها وابنها، وأرفقت تعليقًا قالت خلاله: «عمري ما كنت أتخيل إني أتجوز بدري، ولما إتجوزت بدري عمري ما كنت أتخيل إني أخلف بدري علشان كنت صغيرة قوي، وحصل و خلفت بدري، كنت بقعد أقول صحابي كلهم لسة single أصلا وليه إستعجلت وكدة».

وتابعت ياسمين خلال منشورها متحدثةً عن أحلامها: « كان نفسي طول عمري يبقي عندي مشروعي الخاص، م احصلش وفضلت 8 سنين بشتغل مدرسة، وبرده ماكنتش عارفة أغير ده إزاي، فجأة ما عنديش أي سيطرة علي أي حاجة، وما فيش حاجة مشيت بالتخطيط اللي خططته لحياتي».

وعن كواليس مرضها وإصابتها بالسرطان ورحلتها مع المرض، قالت: «بعد ما تعبت من 4 سنين، بدأ كل حاجة تبان وبدأ يبانلي إن ربنا عنده خطة أحسن بكتير من اللي تخيلتها».

ياسمين غيث تتحدث عن مرضها: ابني وزوجي نقطة التحول في حياتي

وعن تغير مسار حياتها عقب رحلة مرضها، قالت الفنانة الشابة: « ابني كان نقطة التحول في حياتي، وهو كان الأمل اللي خلاني أمسك في الحياة وأعيش، وجوزي اللي ما كنتش فاهمة ليه إتجوزنا وإحنا عيال صغيرة، كان هو برده الضهر والسند».

وفيما يخص تحقيق حلمها وما وصلت إليه الآن، قالت: «سيبت التدريس، والنهاردة بقى عندي شركتي وشغلي الخاص اللي كنت بحلم بيه ومش عارفة ابدأ إزاي، وعرفت حكمة ربنا إن الخطة مامشيتش ولا حصلت غير بعد التعب والعذاب والمعاناة اللي عديت و لسة بعدي بيهم، علشان أحس بقيمتهم أكتر وأتمسك بيهم أكتر وأحمد ربنا عليهم أكتر وأكتر».

ووجهت الفنانة رسالة لمتابعيها، قالت خلالها، «اتعبوا و خلوا عندكم إيمان إنكم هتوصلوا لأحلامكم حتى لو مامشيتش بخطتكم، خطة ربنا هتبقى أحلي».

من هي ياسمين غيث؟

ياسمين غيث، فنانة مصرية شابة، واحدة من أشهر محاربي السرطان، وبدأت في عمل حملات توعية بالمرض والتشجيع على محاربته والقضاء عليه، ومن هنا جاء دخولها لعالم التمثيل بالصدفة بعدما عرض عليها المنتج محمد مشيش المشاركة في مسلسل حلاوة الدنيا، وقدمت دور فتاة مصابة بالسرطان وتحاربه بنفس طريقتها في الواقع.