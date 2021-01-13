معلومات عن هند البلوشي بعد موجة انتقادات واسعة عقب إعلان زواجها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في تصريح صادم أعلنت الفنانة الكويتية هند البلوشي زواجها من الفنان العراقي علي يوسف، وهو ما عرضها لانتقادات كثيرة بمجتمعها لأنه متزوج. هند قالت إنها كانت تنوي الإعلان عن زواجها في وقت مبكر لولا انتشار فيروس كورونا المستجد في كل أنحاء العالم، فاقتصر حفل الزفاف على المقربين والأصدقاء، وحضره أشقاؤها.

المثير للدهشة أن زوج «هند» لم يعلق على تلك الأنباء، وإنما نشر صورته عبر إنستجرام مرفقة بتعليق قال فيه إنه يصون الود رغم نفاد الأعذار، في الوقت الذي تستمر فيه زوجته الأولى في نشر صور تجمعهما، مؤكدة استمرار العلاقة والحب بينهما، وهو الفعل نفسه الذي قام به علي يوسف، متجاهلا إعلان هند البلوشي نبأ الزواج منه ما عرضها لانتقادات لأنها تزوجت رجل «متزوج».

من هي هند البلوشي؟

- ولدت في الكويت لعائلة فنية.

- من مواليد 18 مارس 1985، أي تبلغ من العمر 35 عاما، وزوجها علي يوسف يبلغ من العمر 30 عاما.

- نشأت في عائلة فنية حيث كان والدها عازف عود، وشقيقاتها هما المغنية والممثلة مرام والممثلة مي البلوشي.

- بدأت مشوارها الفني عام 2005، بعد أن اكتشفها الفنان جمال الردهان حين حضرت لإحدى البروفات المسرحية بصحبة أختها مي البلوشي وقدمها في مسلسل زينة الحياة.

- نقطة انطلاقها الحقيقية كانت بمشاركتها في مسلسل اللقيطة بعدها نالت شهرة واسعة.

- تزوجت هد البلوشي 4 مرات، اثنان منها قبل دخلوها المجال الفني.

- ثم تزوجت عام 2012، للمرة الثالثة من المغني مشاري العوضي.

- أنجبت من «مشاري» طفليها عبير وجاسم الأولى في مطلع ونهاية عام 2013.

- أعلنت العوضي طلاقهما رسميا عام 2018، وقالت إن الانفصال حدث قبل عامين أي في عام 2016، ولكنهما لم يعلنا الخبر.

- في عام 2021، أعلنت هند البلوشي زواجها للمرة الرابعة من علي يوسف.

- علي يوسف هو مطرب عراقي يبلغ من العمر 30 عاما، ومتزوج ولديه طفلة.

- عرف علي يوسف لأول مرة عن طريق برنامج ذا فويس.

- حاصل على شهادة البكالوريوس في النحت والرسم.