احذر: هذه العادات اليومية تؤثر على صحة المخ.. توقف عنها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتاد الكثير من الأشخاص على القيام بالعديد من العادات اليومية الخاطئة التي تؤثر بالسلب على صحة المخ، واختيار أنماط حياة معينة يمكن أن تكون سببا في الحفاظ على سلامة عقولنا بشكلٍ كبير.

وفي التقرير نقدم لكم أبرز العادات اليومية الخاطئة التي تؤثر على صحة المخ، وفقا لما ذكره موقع "webmd" الطبي:

- قلة النوم

يعتبر عدم الحصول على قسطا كافيا من النوم، يكون سببا للإصابة بالخمول ويجعلك كثير النسيان في اليوم التالي، والإصابة بمرض ألزهايمر، لذا من الأفضل أن يكون لديك ساعات نوم منتظمة، وإذ كنت تعاني من مشاكل في النوم، عليك تجنب الكافيين والكحول، والنظر إلى الهاتف ليلا.

- الجلوس لفترات طويلة منفردا

تعتبر من العادات السيئة التي يفعلها العديد من الأشخاص التي تؤثر بالسلب على المخ، لذا يجب التعامل مع الآخرين لتعزيز صحة العقل ووظائفه، وتحسين الصحة النفسية أيضا.

وقد أكدت بعض الأبحاث أن الأشخاص الذي يتمتعون بالتواصل الاجتماعي على مدار حياتهم يتمتعون بقدرات معرفية أكبر، لذلك احرص على التواصل مع عائلتك وأصدقائك، لتوسيع دائرة معارفك.

- الإفراط في تناول الوجبات السريعة

تناول الوجبات السريعة له تأثير مباشر على وظائف المخ وصحته، وذلك لاحتوائها على مكونات وعناصر غير صحية، لذا يفضل تناول الأطعمة الصحية الغنية بالمعادن والفيتامينات التي تعزز من صحة المخ.

- الإكثار في ارتداء سماعات الرأس بصوت عالِ

ارتداء سماعات الرأس الخاصة بك بمستوى صوت عال يمكنك إلحاق ضررا قويا بأذنيك في 30 دقيقة فقط، والأمر لا يتعلق بالأذن فقط بل يرتبط فقدان السمع لدى كبار السن بمشاكل الدماغ، مثل مرض الزهايمر وفقدان أنسجة المخ.

- عدم الحركة كثيرا

كلما طالت مدة بقائك دون ممارسة التمارين الرياضية بانتظام زاد احتمال إصابتك بالخرف، ومرض السكري وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم، وكلها قد تكون مرتبطة بمرض ألزهايمر.

لذا من الأفضل المشي لمدة نصف ساعة في الحديقة على الأقل 3 أيام في الأسبوع، حيث أن تساعد الرياضة على تحسين القدرات العقلية.

- التدخين

من أهم العادات السيئة التي تؤثر على جميع أجهزة الجسم وليست الجهاز العصبي فقط، كما أثبتت الأبحاث أن التدخين يضر الخلايا العصبية وتصبح أكثر عرضة للنسيان، والإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر.

- الجلوس في ظلام كثيرا

إذا لم تحصل على ما يكفي من الضوء الطبيعي، فقد تصاب بالاكتئاب ويؤدي ذلك إلى إبطاء نمو الخلايا العقلية، وتشير الأبحاث أيضًا أن ضوء الشمس يساعد في الحفاظ على صحة عقلك بشكل جيد.