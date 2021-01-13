11 فائد مذهلة عند تناول "الفول الحراتي" يوميا.. بينها تحسين صحة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر الفول الأخضر (الحراتي) من البقوليات التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، وهنا نستعرض لكم فوائده عند تناول يوميا، وفقا لما أورد موقع "webmd".

- تحسين صحة القلب

كونه غني بالألياف القابلة للذوبان، وهي عنصر غذائي مهم، يساعد في تحسين صحة قلبك عن طريق خفض مستويات الكوليسترول الضار.

- حماية الجنين

من أكثر الأطعمة احتواء للحديد، وفيتامين ب وحمض الفوليك الضروريان لحماية الجنين من التشوهات، والتقليل من مخاطر العيوب الخلقية.

- الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف، يساهم في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي ويجعله يعمل بسلاسة، إذا كنت تعاني من اضطراب في الجهاز الهضمي مثل متلازمة القولون العصبي عليك بتناوله.

- المحافظة على صحة العظام

يحتوي على فيتامين K، وأيضا على نسبة عالية من الكالسيوم وهذه العناصر الغذائية مهمة للحفاظ على عظام قوية وصحية وتقليل خطر الإصابة بالكسور.

- تقليل الإصابة بالاكتئاب

إن الحصول على كمية كافية من الفول الأخضر يساعد في التقليل من الإصابة بالاكتئاب، وذلك لاحتوائه على فيتامين ب، وحمض الفوليك التي يساعدان في تقليل نسبة هرمون الهوموسيستين في جسمك. ويمكن أيضا أن يحفز انتاج هرمون السيروتونين والدوبامين والنورادرينالين، وهي الهرمونات التي تنظم مزاجك وكذلك نومك وشهيتك.

- التخلص من السموم في الجسم

تناول الفول الأخضر يساهم في تطهير المعدة، والتخلص من السموم المتراكمة في الجسم، وانتفاخات البطن وعلاج الإمساك.

- الوقاية من الأنيميا

يعتبر الفول الأخضر الاختيار الأمثل للذين يعانون من الأنيميا، لأنه من الخضروات الغنية بعنصر الحديد، والذي يتم امتصاصه بشكل أفضل مع تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي.

- تقوية المناعة

وبسبب محتواه العالي من النحاس وفيتامين سي، يساعدان على تقوية الجهاز المناعي للجسم، كما أنه يحتوي على مركبات تعزز من امتصاص الجسم لمضادات الأكسدة.

- محاربة السرطان

الفول الأخضر يحتوي على كمية كبيرة من مادة الكلوروفيل المضادة التي بدورها تساعد في محاربة المواد المسرطنة التي يمكن أن تدخل جسم الإنسان من خلال تناول بعض الأطعمة.

- الحفاظ على صحة العين

يساهم فيتامين أ الضروري في الفول الأخضر في الحفاظ على صحة العين، والتقليل من خطر الإصابة بضمور العين.

- إنقاص الوزن

يعتبر الفول الأخضر من الخضروات التي لابد من تناولها أثناء القيان بالدايت، نظرا لاحتوائه على نسبة قليلة من السعرات الحرارية، وعلى البروتين والألياف، التي تمنح الشعور بالشبع، ما يساهم في خسارة الوزن.