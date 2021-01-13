كورونا اليوم: بكتيريا الأمعاء تحارب الفيروس.. وخبر سار عن لقاح مودرنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

كشف غريب عن كورونا.. بكتيريا الأمعاء تحارب الفيروس

تتوالى الجهود والأبحاث لكشف غموض فيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 91 مليون نسمة حول العالم، وفي جديدها، أظهرت دراسات حديثة أن "ميكروبيوم" أمعاء الشخص قد يلعب دورا في محاربة عدوى كوفيد 19 والوقاية من أعراضه الشديدة.

فكل شخص لديه مجموعة فريدة من البكتيريا في أمعائه والتي تلعب مجموعة متنوعة من الأدوار، بما في ذلك في تعديل الاستجابة المناعية.

وكشف بحث من كوريا الجنوبية أن الذين يعانون من ضعف أداء الأمعاء هم أكثر عرضة للإصابة بـ"كوفيد-19" الشديد لأن نقص الميكروبات السليمة يجعل من السهل على الفيروس إصابة الخلايا في الجهاز الهضمي، بحسب تقرير لصحيفة "ديلي ميل"، وفق ما ذكر موقع "العربية".

بريطانيا: مقبلون على أسوأ أسابيع في تفشي كورونا

حذر كبير المستشارين الطبيين للحكومة البريطانية، أن الأسابيع المقبلة ستكون أسوأ جائحة بالنسبة لخدمة الصحة الوطنية، بينما ناشد المواطنين اتباع الإرشادات الصارمة التي تهدف إلى منع انتشار الفيروس، بعد أن ارتفعت حالات الوفاة والإصابات إلى مستويات قياسية قبل إطلاق برنامج تطعيم جماعي.

وزادت الوفيات بسبب الفيروس الآن على 81 ألف حالة في المملكة المتحدة، وهي خامس أكبر حصيلة في العالم، بينما تأكدت إصابة أكثر من 3 ملايين بالمرض.

وقال كريس ويتي إن القادة السياسيين يفكرون في تشديد القواعد لأن السلالة الجديدة للفيروس أكثر قابلية للانتقال، ما يؤدي إلى تفاقم الوضع الصعب بالفعل. فالمستشفيات تكتظ بالحالات وتواجه الطواقم الطبية المنهكة بالفعل ضغوطا وتحديات كبيرة، وفقا لما ذكره موقع "العربية".

خبر سار عن لقاح مودرنا.. رئيس الشركة يكشف جديداً

بعدما حصل لقاح مودرنا على موافقة الجهات التنظيمية للاستخدام في كل من الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي وإسرائيل وبريطانيا، خرج الرئيس التنفيذي لشركة الأدوية، بخبر سار، مؤكداً أن التطعيم ضد كورونا قد يمنع العدوى لسنوات، وقد يكون فعالاً ضد السلالات المتحورة.

وقال ستيفان بانسل أثناء حديثه في اجتماع افتراضي لمجموعة خدمات مالية، إن "سيناريو الكابوس" الذي كان يُعتقد سابقا بأن اللقاح لن يعمل لفترة طويلة، أصبح الآن غير موجود، وفق ما نقلته "CBC NEWS".

كما أضاف: "نعتقد أنه ستكون هناك حماية محتملة لمدة عامين"، موضحاً أن "تحلل الأجسام المضادة الناتج عن اللقاح في البشر ينخفضببطء شديد"، حسب رويترز، وفق ما ذكر موقع "العربية".