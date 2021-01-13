برنامج سكر بنات: كيراتين الكوسا الطبيعي للشعر كيف يعمل؟  



كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 يناير 2021 04:35 مساءً - تتابعين في هذه الحلقة من سكر بنات الذي يعرض على الخليج 365 سناب شات ديسكفر :كيفية تحضير كيراتين تنعيم وفرد الشعر بطريقة طبيعة. يعمل هذا الكيراتين على تغذية الشعر وتمليسه. فتعرفي على طريقة تحضيرة بوصفة طبيعة سهلة من قلب المطبخ.

خلطة كيراتين الشعر :

كيراتين الشعر

لتحضير كيرلاتين الكوسا أنت بحاجة إلى:

أنت بحاجة إلى

كوسا طازجة، نشاء وصفار بيضة ويمكنك إضافة أي زيت طبيعي للشعر .

قطعي الكوسا إلى شرائح دائرية رقيقة. ضعيها بالماء على نار هادئة حتى يسهل طحنها.

بعدها صفي الكوسا واطحنيها بشكل ناعم حتى تصبح كريمية، ثم ضعيها على النار مع القليل من بودرة النشاء حتى تصبح كريمية ولكن سميكة.

ضعي فوق المزيج صفار بيضة والقليل من زيت الأرغان.

اخلطي المزيج جيداً.

اخلطي المزيج جيداً.

بعدها طبقية على كامل شعرك من الجذور إلى الأطراف.

مشطي شعرك بمشط رفيع واتركيها من ساعة إلى ساعتين.

طبقية على كامل شعرك من الجذور إلى الأطراف

أخيراً استحمي جيداً.

كرري هذه الخلطة مرة أو مرتين في الشهر حتى تحصلي على نتيجة رائعة.

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