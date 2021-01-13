كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 يناير 2021 04:35 مساءً - أشعلنَّ النجمات العالميات مواقع التواصل الإجتماعي بتسريحات شعر الكاريه القصير بشكل لافت جداً ومُميَّز، التي تُعدّ من أبرز التسريحات وآخر الصيحات الجمالية، وهي تسريحة في أساسها تعود إلى السبعينيات والثمانينيات، وظهرت أيضاً فى بداية التسعينيات، وما زالت تواصل إنتشارها في عالم الجمال.

إذا كنت عزيزتي ترغبين بتسريحات شعر تُناسب الكاريه القصير، مُتجددة ولافتة، وتُلفت النظر وتحظى بالكثير من إلإهتمام في أوساط من حولك في مختلف المناسبات، فيما يأتي، اختار لك "الخليج 365.نت" مجموعة من أحدث تسريحات الكاريه القصير العالمية في عالم الموضة، لتستوحي منها إطلالتك وتتألقي بإطلالة عصرية ومُلفتة دوماً.

أجمل موديلات تسريحات شعر الكاريه القصير لإطلالة جذّابة

أجمل موديلات تسريحات شعر قصير

لا تزال تسريحات شعر الكاريه بمختلف أساليبها، سيدة صيحات موضة الشعر، وتُشكّل العنوان الأبرز، وتتميّز بأسلوبها الُمتنوِّع مما يجعل منها الخيار الأمثل لمختلف أشكال الوجوه، إذا كنت تبحثين عن لمسة جنونية لقصة شعرك الكاريه، لتُضفيها إلى أسلوبك في مناسباتك، فننصحك باعتماد تسريحة شعر الفلافي، لتزيدي من أنوثتك وجاذبيتك ولإطلالةٍ تضجّ أناقةً وشياكة.



تسريحة الكاريه القصير مع الفرق الجانبي

تسريحة الكاريه القصير مع الفرق الجانبي لإطلالة أنثوية ناعمة

تتسّم هذه التسريحة بأسلوبها الحيوي والعصري وتمنحك إطلالة أنثوية جذابة، فهي من أحدث صيحات تسريحات الشعر، ووفقًا لخبراء الشعر، فإنهاّ تُليق بكل أشكال الوجوه، تعيدك هذه التسريحة الرائعة بالزمن للوراء تلقائياً، إنَّها تسريحة شعر حيوية وجذابة وسهلة جداً.



تسريحة الكاريه القصير مع الغرة الجانبية الطويلة

تسريحة شعر قصير مع غرّة جانبية طويلة لإطلالة متجدّدة

تُعطيك هذه التسريحة مظهراً متألقاً ومتجدداً دائماً، هي من أجمل التسريحات التي تُفضِّلها الكثيرات من النساء اللواتي يفضلنَّ دائماً تغيير تسريحات شعرهنَّ، والراغبات في التجديد المستمر لتحسين مظهرهنَّ من حين إلى آخر.

ستبدو هذه التسريحة رائعة مهما كان شكل وجهك أو لون شعرك، وهي طبيعية بإمتياز وسهلة أكثر للواتي يتمتعنَّ بشعر متوسط الكثافة أو الكثيف.



تسريحة شعر كاريه قصير كيرلي

تسريحة شعر قصير كيرلي لإطلالة عصرية جذّابة

إن كنت ترغبين في مواكبة صيحات تسريحات الشعر الرائجة، وتغيير إطلالتك، فليس هناك أفضل من هذه التسريحة لتعتمديها لتخطفي أنظار كل من حولك. يكمن سر جمال هذه التسريحة في طبقاتها المدرجة التي تمنح الشعر المزيد من الحجم الطبيعي، بطولها الذي يصل إلى مستوى أقصر من الكتفين.



تسريحة الكاريه القصير متدرّج الطول

تسريحة شعر كاريه قصير متدرج الطول لإطلالة عصرية

جدّدي إطلالتك، وإبرزي جاذبيتك مع هذه التسريحة والتي يتدرَّج فيها الشعر بشكل بسيط في الطول من الخلف للأمام أقصر فأطول، وهي من أكثر التسريحات التي تتميز بالعصرية والبساطة والنعومة، يمكنك تطبيقها لتكسري النمط المعتاد في تسريحاتك.

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تسريحة الكاريه القصير مُدرّج

تسريحة شعر كاريه قصير مدرج لإطلالة شبابية لافتة

يُعطيك التدريج بأسلوب مبعثر مظهر شبابي رائع، ستكون هذه التسريحة بارزة جداً مع الخصلات المموجة لإطلالة مُميّزة جداً وعصرية للغاية، وستمنحك شعوراً بالثقة ومظهراً أصغر سناً.



تسريحة الكاريه القصير مع الغُرَّة الأمامية القصيرة

تسريحة شعر كاريه قصير مع غرّة أمامية لإطلالة نابضة بالأنوثة

إذا كنت تبحثين عن ستايل أنيق وراقي لتتألقي سحراً وجمالاً في إطلالاتك اليومية، إذاً لا تتردّدي في اختيار هذه التسريحة وإنبضي أنوثة وجاذبية.



تسريحة شعر كاريه قصير غير متساوية الطول

تسريحة شعر كاريه قصير غير متساوية الطول لإطلالة شبابية

تُعتبر هذه التسريحة الخيار الأمثل لكل من تبحث عن إطلالة كلاسيكية دافئة لتعتمدها مع قصَّة الكاريه القصير، وتتميّز بأسلوبها الطبيعي الذي يزيدك جمالاً وجاذبية.



تسريحة الكاريه القصير المتساوي الطول

تسريحة شعر كاريه متساوي الطول لإطلالة كلاسيكية

لكل من تبحث عن إطلالة مشرقة وحيوية تواكب من خلالها أحدث صيحات تسريحات الشعر، إنّ هذه التسريحة من أكثر تسريحات الشعر رواجاً في الآونة الأخيرة، وتتميّز بأنّها تليق بمختلف أشكال الوجوه.

تسريحة الكاريه القصير جداً مع غرّة أمامية

تسريحة شعر كاريه قصير جداً لإطلالة عصرية لافتة

إذا كنت تبحثين عن التسريحة المُلفتة التي تجعلك محطّ أنظار الجميع، فما عليك سوى إعتمادها، لتتألقي بلوك عصري رائع، وإطلالةٍ مُتميزة.

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