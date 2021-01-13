تعرفي إلى أحدث موديلات قبعات الفرو موضة 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 يناير 2021 04:35 مساءً - تعتبر قبعات الفرو واحدة من صيحات الموضة الاكثر رواجاً في موسم الشتاء.

احصلي على الأناقة والدفء معاً في موسم الشتاء البارد، واختاري تصميم من احدث موديلات قبعات الفرو 2021، حيث برزت العديد من الموديلات المميزة التي تناسب مختلف الأذواق.



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أحدث موديلات قبعات الفرو باللون الأسود

SHRIMPS



برزت بعض موديلات قبعات الفرو باللون الأسود التي تتسم بالأناقة وتناسب مختلف الأزياء مثل قبعات مارك جاكوبس Marc Jacobs مع معطف فرو أسود وقبعة فيرساتشي Versace التي تزينت بالدبابيس المعدنية الكبيرة.



كما قدمت ماركة Shrimps القبعة الفرو السوداء مع لمسات ملونة من أعلى بنفس قماش الفستان.



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أحدث موديلات قبعات الفرو الملونة

MARC JACOBS



قدمت العديد من الماركات احدث موديلات قبعات الفرو الملونة سواء القبعات الصغيرة أو الكبيرة، وسيطرت القبعات المرتفعة من أعلى على التصاميم.



أحببنا القبعات الفرو التي تجمع بين أكثر من لون حيوي من آشلي ويليامز Ashley Williams، حيث برزت فيها درجات الزهري والأزرق، بالإضافة إلى القبعة الفرو الصفراء من مارك جاكوبس Marc Jacobs بنفس لون المعطف الفرو الأصفر.



وقدمت ماركة Shrimps القبعة الفرو باللون الأبيض مع رابطة تلتف حول الوجه وتنتهي بفيونكة عند الرقبة، وارتدت العارضة فستان مربعات يتناغم مع القبعة فضلاً عن سترة فرو باللون الأبيض.



طالعي احدث موديلات قبعات الفرو الرائجة لعام 2021 لتواكبي آخر صيحات الموضة وتتألقي بإطلالة فخمة واستثنائية.



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