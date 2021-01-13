عبايات خليجية ناعمة من ملاك آل داود

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 13 يناير 2021 04:35 مساءً - ملاك آل داود، إحدى مؤثرات منصات التواصل الاجتماعي السعوديات، يتابعها على "تيك توك" حوالي نصف مليون شخص؛ وذلك لتميزها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ولأنها تحرص على نشر إطلالاتها المحتشمة وتشاركها مع متابعيها بأسلوب أنيق وعناية مميزة، فإليكِ أبرز خياراتها بـ العبايات الخليجية، لتظهري بإطلالة تراثية مميزة.



خيارات العبايات السوداء من ملاك آل داود

خيارات العبايات السوداء من ملاك آل داود



للعبايات السوداء طابع خاص ومميز لدى الكثيرات من النساء، لذا تأنقت ملاك آل داود بعباية سوداء مصممة بكتابات عربية بالأسود والأبيض والأحمر من الأطراف، للمسة كلاسيكية بأسلوب عصري مميز، وفي إطلالة أخرى ارتدَتْ عباية سوداء فضفاضة مطبعة بالأبيض مع حجاب رمادي ناعم، وأكملت مظهرها بإكسسوارات بسيطة لخيار ناعم، كما ظهرت بعباية سوداء منقوشة بطبعات سوداء ومزينة بالبليزر العملي في الجزء العلوي لمظهر أنيق وفاخر.

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العبايات الملونة بألوان داكنة لمظهر أكثر نحالة

العبايات الملونة بألوان داكنة لمظهر أكثر نحالة



تفضل الكثيرات من النساء اعتماد العبايات الداكنة لمظهر بسيط وأكثر نحالة، لذا أطلت بعباية زيتية مزينة بكتابات ذهبية عربية في الأطراف مع حجاب بذات اللون، وأكملت مظهرها بإكسسوارات ذهبية لزي مميز، ولخيار فاخر للشتاء نسقت عباية بنفسجية من المخمل مع حجاب بنفسجي، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات ناعمة لليد ومكياج برونزي، ولخيار مناسب للحفلات والمناسبات الضخمة اختارت عباية سوداء مزينة بقماش رمادي في الأطراف ومزين بخيوط سوداء للمسة أنيقة ومميزة.

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إطلالات العبايات الملونة لخيار صباحي

إطلالات العبايات الملونة لخيار صباحي



لمظهر صباحي بالعبايات الملونة والأنيقة، رصدنا لكِ عدة تصميمات من ملاك آل داود، حيث تزينت بعباية سماوية مطبعة بالأبيض مع حجاب بني ناعم للمسة شبابية، وتجملت في إطلالة أخرى بعباية بنفسجية ممزوجة بقماش زهري مع تطريز مميز في الأطراف، وأكملت مظهرها بحجاب وحذاء باللون الأبيض، كما تألقت بعباية بيضاء مزينة بمطاط في الأكمام ومطبعة بالأزرق لخيار أنيق وعملي، وفي الإطلالة الرابعة ارتدَتْ عباية مطبعة بالأبيض ودرجات اللون الأزرق مع مطاطات في الأكمام، وأكملت مظهرها بإكسسوارات فضية لليد مع حجاب أزرق بدرجة داكنة، وفي الإطلالة الأخيرة ظهرت بعباية زرقاء بليسيه مصممة بالبشت الأبيض في الأطراف، مع حجاب بدرجة فاتحة من السماوي.

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