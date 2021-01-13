أول صورة لـ نهى العمروسي وابنتها بعد إخلاء سبيلها: «هدية ربنا في عيد ميلادي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة نهى العمروسي، صورة تجمعها بابنتها «نازلي»، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، شكرت فيها متابعيها على التهئنة بعيد ميلادها، الذي جاء قبل يومين.

وعبرت «نهى» عن فرحتها بإخلاء سبيل ابنتها وعودتها لحضنها مرة أخرى بنفس وقت احتفالها بعيد ميلادها قائلة: «مش عارفة أشكركم ازاي على دعواتكم اللي من القلب حتى وأنتم بتهنوني بعيد ميلادي حاسة بفرحة قلوبكم ليا أنا وبنتي.. الحقيقة أحلى هدية عيد ميلاد جاتلي في حياتي كانت من ربنا لإنه رجع لي بنتي في حضني تاني.. والحمد والشكر لله بلا حدود».

وتفاعل معها متابعوها في التعليق لها بالدعاء لهما والتهنئة بعيد ميلادها: «ربنا ما يحرمكم من بعض تاني.. كل سنة وأنتي دايمًا طيبة».

إخلاء سبيل ابنة نهى العمروسي

وكانت النيابة العامة أمرت بإخلاء سبيل نازلي مصطفى كريم، ابنة الفنانة نهى العمروسي، على ذمة التحقيقات في قضية «فيرمونت»، التي أثارت الرأي العام خلال الأشهر الماضية.

وتعود أحداث جريمة فيرمونت إلى العام 2014، حين أفادت فتاة في بلاغها للنيابة بتعرضها للاغتصاب على يد 7 أشخاص، ووثقوا جريمتهم بالهواتف المحمولة بغرض تهديد الضحية لضمان صمتها، فضلا على تدوين أسمائهم على مناطق حساسة من جسدها، والتي عُرفت اعلاميًا باسم «فتاة الفيرمونت».

وتورط وقتها العديد من الأسماء من بينهم نجل حلمي طولان، ونجل رجل الأعمال الراحل فريد خميس، بالإضافة إلى ابنة الفنانة نهى العمروسي، التي تم إخلاء سبيلها على ذمة التحقيقات.

وعقب إخلاء سبيلها، وجهت نهى العمروسي الشكر للمحامي طارق العوضي، الذي تولى الدفاع عن ابنتها: «أولا الحمد و الشكر لله من هنا لآخر نفس في حياتي، ثانيا وثالثا ورابعا شكرا للأستاذ العظيم والقلب الكبير احسن واخلص واجمد محامي في مصر طارق العوضي اللي كان أب لنازلي مش بس محاميها».

وتابعت «نهى»: «كان سند وضهر لينا، شكراً على مجهودك الرائع وتفانيك وإخلاصك النادر، شكرا على إنسانيتك العالية ،شكرا أستاذ طارق على كل الحاجات الكتير اللي مش هاقدر أعدها».

واختتمت «نهى» رسالتها: «شكراً إنك إستحملتني بتوتري المستمر، شكرا على الأمان اللي حسسته لنازلي بنتي في محبسها شكرا يا طارق لآخر نفس فيا».