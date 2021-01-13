بعد انجازها التاريخي..استعدادات لاعبة التنس ميار شريف لاستكمال انجازها في بطولة استراليا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

إستطاعت «فتاة مصر الذهبية»، لاعبة التنس ميار شريف، أن تحقق انجازا تاريخيا جديد من خلال الفوز على منافستها الصربية ألكسندر كرونتش في المرحلة النهائية لتصفيات بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، وبذلك تتأهل لأولى مسابقات الجراند سلام في العام الجديد، لتكون أول مصرية تبلغ الدور الرئيسي لبطولة استراليا.

وفازت على منافستها في مجموعتين متتاليتين، إذ جاءت نتيجة المجموعة الأولى 6-1 والثانية 6-2، لتحجز مقعدها في أستراليا.

استعدادات لاعبة التنس ميار شريف الفترة القادمة

وجاءت استعدادات لاعبة التنس المصرية ميار شريف خلال الفترة القادمة، حسبما ذكرت والدتها آمال ثابت اثناء حديثها لـ «هُن»، بأنها تبدأ الأن الاستعداد للنهائي والسفر إلى استراليا وذلك لاحتياج البطولة إلى اسبوعين عزل قبل بدء التدريب، وتقتصر مدة التدريب على 5 ساعات.

اصعب لحظات البطولة قبل الفوز

كما تحدثت والدة لاعبة التنس عن أصعب اللحظات اثناء المباراة، وهى الفوز على منافستها وذلك لأنها المرة الأولى التي تقابل فيها اللاعبة لأنها رقم 39 على العالم، ولكن تمكنت في النهاية الفوز عليها بسهولة.

وكانت تلك فرحة عجزت والدة ميار شريف عن وصفها بعد الفوز، «مصر كلها مبسوطة بفوزها مش أنا بس وبإذن الله هتعمل احسن من كده بتشجيع الناس ليها».

العديد من الصعوبات تتصدى لها والدة ميار حتى توفر لابنتها الجو الملائم الذى يساعدها على تحقيق مزيد من النجاحات، «من صغرها بأهلها علشان تبقى بطلة رياضية تحصد الجوائز وتكسر الأرقام القياسية».

وتتنقل والدة ميار، خلف ابنتها أينما ذهبت لمساندتها في مبارياتها المختلفة: «أي مباراة كانت بتسافر فيها جوه مصر، كنت ببقي معاها لتشجيعها»، وفي المباريات التي تقام في أوروبا، تحرص على متابعتها في التدريبات وقبل بدء المباراة.

أبرز المعلومات عن لاعبة التنس المصرية ميار شريف

- بعد تحطيمها الأرقام القياسية تحولت إلى أيقونة التنس المصري.

- شاركت في العديد من البطولات منها بطولة براج المفتوحة بالتشيك.

- حققت الميدالية الذهبية بمنافسات دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب نوفمبر الماضي، بعد التغلب على لاعبة جنوب أفريقيا ستورم سيمونز، بنتيجة 2/0.

- أطلق عليها لقب «فتاة مصر الذهبية».