أجمل مفاجأة في حياتي .. زوج درة يحتفل بعيد ميلادها (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تحتفل الفنانة درة بعيد ميلادها، اليوم، إذ أنها شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» معايدات أصدقائها وأقاربها، ومن بينهم زوجها رجل الأعمال هاني سعد.

وعبرت «درة» عن فرحتها بمفاجأة زوجها لها في عيد ميلادها، إذ زين المنزل بالبالونات «الهيليوم» مع تورتة، وعدد من الهدايا الأخرى، وعلقت الفنانة التونسية على الصور: «أجمل مفاجأة في حياتي.. ربنا يخليك ليا»، ونشرت الصور عبر خاصية القصص المصورة لحسابها الرسمي على «إنستجرام».

وكانت درة وزوجها إعتادا مشاركة المتابعين بصور ولقطات من حياتهما، بالإضافة إلى الرسائل الرومانسية المتبادلة، كان آخرها ما نشره رجل الأعمال هاني سعد عبر خاصية القصص المصورة بحسابه الرسمي على تطبيق «إنستجرام»، صورة جمعته بزوجته درة معلقًا عليها: «لا شيء يقارن بيكي».

ومن ثم أعادت درة نشر الصورة عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام»، وردت على زوجها قائلة: «ومفيش حاجة تتقارن بيك في قلبي».

زواج درة وهاني سعد

يذكر أن الفنانة التونسية درة احتفلت بزواجها من هاني سعد، في شهر نوفمبر الماضي، في حفل زفاف في الجونة، وتعرضت للهجوم الحاد، من أبناء موطنها، بعدما ظنوا أنها الزوجة الثانية، وهو ما يخالف القانون التونسي.

وعبرت وقتها النائبة التونسية السابقة فاطمة المسدي، عن غضبها الشديد من زواج درة، إذ كتبت عبر حسابها على «فيسبوك»: «يا من هواها أذلها وأذلني.. إلى السيدة درة زروق.. سيدتي الجميلة والأنيقة والمثقفة.. يؤسفني أن أكتب لك هذه الكلمات ولن أهنيك بزواجك، لأنه زواج أذل المرأة التونسية».

وعقب ذلك نفت الفنانة درة الأحاديث المتداولة، مؤكدة أنها الزوجة الوحيدة لرجل الأعمال هاني سعد، وأكدت خلال مداخلة هاتفية مع إذاعة «موزاييك» التونسية، أنها لم تعرف النائبة فاطمة المسدي من قبل، وأنها تعتزم مقاضاتها: «معملتش حاجة مخالفة القانون.. ولا عملت حاجة حرام».