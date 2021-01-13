للمرة الأولى.. أحمد سعد يتحدث عن خناقة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في الشارع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

للمرة الأولى تحدث الفنان أحمد سعد، عن حقيقة «الخناقة» التي نشبت بين الفنانة شيرين عبدالوهاب، وزوجها الفنان حسام حبيب، في الشارع وعن تدخله للصلح بينهما.

وأوضح «سعد» خلال لقائه مع الإعلامية ريهام سعيد، في برنامجها «صبايا الخير»، أن هناك علاقة طيبة تجمعه بكل من شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «عمرى ما شفتهم بيتخانقوا»، وتابع ممازحًا هذه الشائعات: «أنا كده كده بتشتم 3 أيام في الأسبوع ومواظب عليهم.. لكن فيه إشاعات كثيرة.. أتجنبها ولا أهتم بها».

وذكر «سعد» أنه تحدث مع شيرين وحسام حبيب، بعد هذه الشائعات، وكان متعجبًا مما حدث، مضيفًا أنه فوجئ بإتصال وصفه بـ«الهستيري» من الصحفيين في لمعرفة ما نشر حول الخناقة بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب: «قريت الخبر ومكنتش على علم حاجة.. ومحصلش إني ادخلت في خناقة بينهم في الشارع أو كنت السبب في الصلح بينهم».

أما عن السبب وراء عدم تقديمه دويتو غنائي مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، رغم صداقتهما القوية: «أحسن حاجة إنك تبعد شغلك عن الصحاب والقرايب».

والد حسام حبيب ينفي الشجار بين ابنه وشيرين

وكانت شائعات انطلقت في شهر يونيو الماضي، حول مشاجرة نشبت بين الفنانة شيرين عبدالوهاب وزوجها الفنان حسام حبيب، وصلت إلى الضرب والسب، لينفى حسين حبيب، والد الفنان حسام حبيب، تلك الشائعة المتداولة.

وأكد «حسين»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عدم وقوع أي شجار بين الزوجين، وأنهما يعيشان بهدوء واستقرار داخل منزلهما في 6 أكتوبر، مضيفًا: «أنا كلمتهم بنفسي، والاتنين قالوا إن ده كدب، ولو فيه خلاف شيرين بتكلمني على طول تقولي هات المأذون بهزار».

واختتم «حسين» حديثه بأنه لا يعلم مصدر الشائعة أو سبب تداولها في ذلك التوقيت بشكل مفاجئ.