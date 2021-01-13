شاب يشوه وجه منال بالجيزة «عشان رفضته»: «تلقت 50 غرزة.. كان هيموتها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

داخل أحد شوارع قرية البراجيل التابعة لمركز أوسيم بمحافظة الجيزة، في ذروة النهار ودون أي ذرة رحمة، انتقم شاب من جارته وتدعى منال حامد، 18 عاما، بسبب رفضها للزواج منه هي وأهلها، ليباغتها خلال سيرها مع صديقتها في الشارع، ويضربها في عنقها بآلة حادة، أدت إلى إصابتها بجرح عميق في منطقة الرقبة.

«الولد ده اتقدم لبنت عمي، أكتر من مرة، وأهلها رفضوه لأنه بلطجي، وعيلته كلها بلطجية وسمعتهم وحشة في المكان، وبعدين اتخطبت لواحد تاني، فقرر ينتقم منها أكتر من مرة، وكانت أولها إنه اتسبب في فسخ خطوبتها الشهر اللي فات».. حسب «منال» ابنة عم المجني عليها، خلال حديثها لـ«هن».

الشاب شوه سمعة الفتاة حتى فسخت خطبتها

وتقول ابن عم المجني عليها، إن البلطجي يدعى «سلامة . ح»، 25 عاما، استغل سطوته وخوف الناس منه للإساءة إلى سمعة الفتاة، «بنت عمي معاها دبلوم تجارة ويتيمة، وظروفهم المادية أقل من المتوسط وهما غلابة وفي حالهم دايما، والولد ده اتقدملها أكتر من مرة ورفضوه لأنه شغال على توكتوك وسمعته وحشة في المنطقة ومعروف إنه بلطجي، فبعد ما بنت عمي اتخطبت، بدأ يبوظ سمعتها ويبعت لخطيبها كلام مش كويس عليها، لحد ما سابها الشهر اللي فات، وهو وأهله رافضين يرجعوا تاني لأنهم خايفين على ابنهم من البلطجي ده يأذيه هو كمان».

إصابة الفتاة بجرح عميق في الرقبة

واستطردت الفتاة: «أمبارح كانت بنت عمي ماشية مع واحدة صاحبتها جنب البيت على العصر كدا، وفجأة جه سلامة ووقف التوكتوك بتاعه قدامها، ونزل وضربها بقطر في رقبتها، كان هيموتها، وجرينا بيها على المستشفى وخدت 50 غرزة في رقبتها، وحالتها النفسية صعبة، وعملنا فيه محضر بتاريخ 12 يناير، برقم 448 في قسم شرطة مركز أوسيم، بس البلطجي هو هرب من المنطقة ومش لاقيينه».