بعد اجتياحه المنازل.. طرق التخلص من الناموس

القاهرة - سمر حسين - صحة

اجتاح الناموس بأعداد وفيرة مناطق عدة من القاهرة، وتواجد بقوة في المنازل مسببا الضيق بسبب لدغاته المستمرة، وذلك بالرغم من الجو البارد للشتاء، إلا أن الناموس منتشر بشدة، وهناك العديد من الطرق الطبيعية للتخلص الآمن من الناموس، يستعرضها التقرير التالي بحسب موقع هاوس هولد.

طرق التلخص من الناموس

ينفر الناموس بشكل عام من الروائح النفاذة لذا فإن الأعشاب والنباتات العطرية واحدة من الطرق الفعالة في القضاء على الناموس نهائيا.

النعناع

تنتشر رائحة النعناع العطرية بسرعة في الجو، فقومي باستخدامه للقضاء على الناموس، وذلك بالاستفادة منه من خلال جمع أوراقه الخضراء أو المجففة، وحفظها في أكياس ورقية شبيهة بأكياس الشاي، وتعليقها على النوافذ ومداخل البيت المختلفة لمنع دخول الناموس.

القرنفل والليمون

القرنفل مميز برائحته النفاذة، ضعي القليل منه في انصاف ثمرات الليمون وضعيها على النوافذ والابواب ومداخل الشقة لطرد الناموس بشكل فعال.

الريحان

أوراق الريحان أيضا فعالة جدا في التخلص من الناموس، يمكنك ان تضعيها على نوافذ الغرف ومداخل البيت، أو تركها على الشرفة لمنع دخول الناموس للبيت.

الينسون

رائحة الينسون النفاذة يمكنها أن تطرد الناموس بسهولة من منزلك، حيث يمكن استخدامه عن طريق النثر في أرجاء المنزل او زرعه في قصاري عند المداخل والنوافذ لطرد الناموس.

ورق اللورى

كما يمكن لورق اللوى برائحته القوية أو ورق الغار كما يعرف والذي ينمو على شكل أشجار كبيرة، أن يمنع الناموس من الاقتراب من المنزل ويساعد على إبقائه بعيداً عنه لمسافات بسبب رائحته النفاذة.

اللافندر

أوراق اللافنر لها رائحة قوية للغاية يمكنك تجفيف أوراق تلك الزهرة، ووزعيها في أوعية الزينة الصغيرة في مختلف أرجاء المنزل، بالإضافة إلى قدرته على طرد الناموس من المنزل يمكن استغلاله كمعطر للجو، نظراً لرائحته العطرية الجميلة.