«سمر» أنفقت مليون جنيه لتعليم «ولديها»: بعوضهم عن والدهم «الغايب»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أكثر من مليون جنيه أنفقتها سمر الشريف، على تعليم طفليها، بخلاف الاشتراكات الرياضية والملابس والمصروفات الأخرى، بعد أن انفصلت عن زوجها وهي ابنة الـ27 عامًا، قررت التفرغ لتربيتهما، وتعليمهما في مدارس انترناشونال بعد أن باعت ذهبها وأنفقت ميراثها كله واستلفت من والدتها وشقيقتها بجانب عملها كمهندسة حتى لا تشعرهما في يوم بغياب الأب.

«ابني بقى دكتور»

كل ما تتمناه في الحياة أن تراهما في أفضل مستوى تعليمي، لدرجة أنها مر عليها أيام كانت تأكل فيه «العيش الحاف» حسب وصفها، هي وصغارها، حتى وصل الابن الأكبر لآخر عام له في كلية الصيدلة ويدرس الصغير في المرحلة الثانوية، مؤكدة أنها ضحت بشبابها وعمرها من أجل أولادها ورفضت الزواج من أجلهم.

«انفصلت عشان لاقيته مُهمل وخاين»

تحكي «سمر»، أنها انفصلت عن زوجها بعد قصة حب استمرت 6 سنوات أثناء فترة الدراسة في كلية فنون جميلة، وبعد الزواج اكتشفت أنه غير متحمل للمسؤولية: «لاقيته مُهمل ومستهتر وحاولت استحمل عشان ولادي بس مقدرتش»، اكتشفت خيانته لها أكثر من مرة ورفضه للإنفاق عليها وعلى أطفالها فضلًا عن أنه سافر لإحدى دول الخليج وتركها معلقة منذ عام 2005 وحتى 2013 حين قررت إقامة دعوى طلاق للضرر وحصلت على الحكم بعد عامين من تاريخها.

ضحت بشبابها من أجل أبنائها

اهتمت السيدة الأربعينية، بتربية أبنائها رغم الظروف الصعبة التي مرت بها بعد وفاة والدها وعدم وجود شقيق يساندها، لكنها جلست مع والدتها واعتمدت على نفسها، تشترك للأولاد في ألعاب رياضية وتشجعهما على حصد البطولات في التنس والسباحة، تدفع لهم اشتراكات النوادي وتأخذهم في رحلات وحفلات حتى لا يشعران بفقدان الأب: «ابني الصغير فضل متأثر نفسيًا لفترة بسبب غياب أبوه خاصة أنه مش بيجي يشوفهم وبتحايل عليه يقابل الولاد».

«حلمي أحضر فرحهم»

لم تنس حتى اليوم أن زوجها رفض دفع مصروفات ولادتها وأخذ أموال المستشفى من والده وذهب لشراء هاتف جديد، فضلًا عن رفض والديه لرؤية الأحفاد بعد ذلك: «كنت حريصة أخلى ولادي مواظبين على صلة الرحم وكمان عشان لما يكبروا محدش يقولهم أمكم اللي حرمتنا منكم كنت بخدهم أوديهم لحد البيت ويقولولي أبقي اتصلي قبل ما تيجي عشان ممكن نكون مسافرين»، وتتمنى أن تعيش حتى تحضر فرحهما وتراهما في أفضل حال.