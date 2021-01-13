احترسي.. «التدخين» قد يحرمك من حلم «الأمومة»

القاهرة - سمر حسين - صحة

أوضحت دراسة جديدة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، أن النساء اللاتي أبلغن عن تعاطيهن مواد مثل الماريجوانا في الأسابيع التي سبقت الحمل يواجهن صعوبة في الحمل.

في حين أنه، في كل دورة شهرية، كانت النساء المدخنات أقل عرضة للإنجاب بشكل طبيعي بسبب التدخين.

واتضح من خلال الدراسة عندما جرى تحليل النسبة المئوية للحوامل 42% فقط ممن قلن إنهن تعاطين الحشيش، كن قادرات على الإنجاب مقارنة بـ66% من غير المدخنات.

كان هناك اختلافات في الهرمونات التناسلية التي تشارك في التبويض، هذه الاختلافات قد تكون قد أثرت على فرص الحمل.

وأشار معدو الدراسة إلى أن الدراسات التي أجريت على الحيوانات كشفت أن التدخين قد يكون له تأثير على بطانة الرحم، بحسب ما ذكرته صحيفة «ميرور» البريطانية.

وجمع الباحثون هذه البيانات من دراسة شملت أكثر من 1200 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18 و40 عاماً، تعرضن لإجهاض مرة واحدة أو مرتين، وشاركن في الدراسة على مدار ست دورات شهرية أثناء محاولتهن الحمل أو أثناء حملهن.

وأقر الباحثون بأن العدد الذي تمت متابعته خلال الدراسة كان صغيرا، وأوصوا بتوخي الحذر عند التدخين.