إيمي سمير غانم تنشر صورة تجمعها بحماتها الراحلة: أجدع وأطيب أم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة إيمي سمير غانم، متابعيها، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور التي جمعتها بحماتها الراحلة، السيدة فادية الرداد، والدة زوجها الفنان حسن الرداد.

وأرفقت «إيمي»، تعليقا قائلة: «الله يرحمك ويغفرلك يارب، مش قادرة أوصف حبي ليكي أد إيه.. ربنا يصبر كل اللي عارفينك عشان مفيش حد مبيحبكيش، وأخف دم وأجدع وأطيب أم للناس كلها، بحبك يا فدودة ربنا يرحمك يارب».

موقف طريف جمع بين إيمي سمير غانم وحماتها

وكشفت الفنانة دلال عبدالعزيز، خلال استضافتها مع الإعلامية إسعاد يونس، خلال إحدى حلقات برنامج «صاحبة السعادة»، أحد المواقف الطريفة التي جمعت بين ابنتها إيمي سمير غانم، وحماتها فادية الرداد.

وقالت الفنانة حينها: «إيمي متعلقة بالكلاب جدا، لكن لا حسن ولا والدته بيحبوهم، ولما اتجوزوا قعدوا الفترة الأولى في بيت حماتها، اللي رفضت الكلاب تماما، وقالتلها تسيبهم عندي».

وتابعت «عبد العزيز»: «عشان تقدر تطمن عليهم وهما عندي، ركبت كاميرات في البيت عندي، وبتراقبهم من تليفونها وهي هناك، وبقت تراقب أكلهم وشربهم، وحياتهم وفضلت والدة حسن رافضة برده».

وفاة والدة حسن الرداد

ومنذ أيام، رحلت السيدة فادية الرداد، عن دنيانا، حسبما أعلن ابنها الفنان حسن الرداد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ودون «الرداد»، قائلا: «توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي أطيب وأحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما وسلامي لبابا وفادي وإن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله».

نعي إيمي سمير غانم لحماتها

وكانت نعت إيمي سمير غانم والدة زوجها، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون، الله يرحمك يا حبيبة قلبي حماتي وصاحبتي وأمي».