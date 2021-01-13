بقوام رياضي .. نسرين طافش تشارك جمهورها «فوتوسيشن» جديد من داخل الـ«جيم» (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أصبحت الصالات الرياضية من الأساسيات في حياة معظم الفنانات، حيث يحافظن على ممارسة الرياضة بشكل مستمر للحفاظ على الرشاقة والقوام المثالي، ولذلك أصبح الظهور بملابس «الجيم» وممارسة الرياضة أمرًا إعتياديا أيضا.

ودوما ما تشارك الفنانة نسرين طافش جمهورها بالجديد في حياتها وبإطلالتها المميزة، لتظهر مؤخرا بملابس رياضية جذابة في «الجيم» والتي لفتت إليها الأنظار.

نسرين طافش في الجيم

ومن خلال حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» نشرت نسرين طافش عدد من الصور لها داخل صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، والتي ظهرت من خلالها بـ«لوك» جذاب للغاية حيث إرتدت بنطلون من اللون «الفوشيا» اللامع وعليه توب من اللون الابيض ضيق دون أكمام، وأظهرت الصور رشاقتها وجسمها الرياضي.

كيف تفاعل الجمهور مع صور نسرين طافش

وتفاعل مع «نسرين» عدد كبير من جمهورها ومتابعيها عبر الإعجابات والتعليقات على الصور والتي جاء من بينها: «والله بطل جمهورية، ويسعد أوقاتك، ودخيل هالجمال الرهيب، وده انتي الجمال كله».

كما إنتشرت صور «الفوتوسيشن» على نطاق واسع عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» والذي من خلاله عبر رواده عن إعجابهم بقوامها و«اللوك» الجديد.

يذكر أن الفنانة السورية نسرين طافش تحب الظهور ومشاركة جمهورها دوما عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر جلسات التصوير التي تحضع لها».