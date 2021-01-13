خطوات عمل مكرونة بالجبنة

تعتبر المكرونة بالجبنة، من أكثر الأكلات المفضلة لدى الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب والشهي، خاصة عند الأطفال والتي تتفنن ربات المنازل في طريقة إعدادها بسهولة ويسر.

وإليك طريقة عمل مكرونة بالجبنة، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير عمل مكرونة بالجبنة

مكرونة مسلوقة

جبن موتزاريلا

جبن رومى مبشورة

جبن بيضاء

5بيضات

1 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة دقيق

ربع كوب زيت

ملح

فلفل أسود

1 كوب بقدونس مفروم

بصل مفروم

طريقة عمل مكرونة بالجبنة

- يخلط اللبن مع الزيت والبيض والدقيق ثم تضاف الجبن البيضاء ثم الرومي والبقدونس والبصل ثم تضاف المكرونة ورشة ملح وفلفل أسود.

- يدهن قالب بايركس بالزيت.

- يصب المحتوى في القالب ثم تضاف الجبن الموتزريلا على الوجه.

- تزج بالفرن حتى تمام التسوية ثم تقدم.