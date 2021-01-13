كيف تحافظ على مجفف الملابس بشكل سليم؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

يحتاج مجفف الملابس إلى عناية خاصة كي يظل يعمل بكفاءة طوال عمره الافتراضي.

وعن كيفية العناية السليمة بمجفف الملابس أوضحت مبادرة الأجهزة المنزلية+ الألمانية أنه ينبغي بعد كل استخدام تنظيف مصفاة الوبر؛ نظرا لأن الوبر يُحدث خللا بعملية تدوير الهواء، مما يتسبب في إطالة مدة التجفيف من ناحية وزيادة استهلاك الطاقة من ناحية أخرى.

كما ينبغي تنظيف الحلة بانتظام؛ حيث قد تتكون عليها طبقة من بقايا مواد العناية أو ماء يحتوي على الجير.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي تنظيف المبادل الحراري بانتظام، وهنا ينبغي الاطلاع على دليل الاستخدام لمعرفة كيفية القيام بذلك.