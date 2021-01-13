5 طرق لتحضير الدونتس في المنزل

القاهرة - سمر حسين - نقدم 5 وصفات لعمل الدونتس في المنزل كالآتي:

دونتس بالقرفة والسكر

مقادير دونتس بالقرفة والسكر

العجينة

2 وربع ملعقة كبيرة خميرة فورية

2 بيض

نصف كوب زبدة (مذابة ومبردة)

ربع كوب سكر

ملح

5 ونصف كوب دقيق

سكر

قرفة

طريقة تحضير دونتس بالقرفة والسكر

تخفق مكونات العجينة ثم تترك مغطاة حتى تتخمر

تترك العجينة وتشكل على شكل الدونتس وتترك مرة أخرى حتى تتخمر.

تسوى في القلاية.

يخلط السكر مع القرفة ثم يرش فوق الدونتس وتقدم.

دونتس بجوز الهند

مقادير دونتس بجوز الهند

2 بيضة

ثلاثة أرباع كوب سكر

2 ملعقة طعام زبدة

ربع كوب نشا

1 ملعقة صغيرة ملح

ثلاثة أرباع كوب لبن رايب

1 وثلاثة أرباع كوب دقيق عادي

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

ربع كوب جوز الهند المجفف

2 ملعقة صغيرة مبشور الليمون

نصف ملعقة صغيرة مستخلص الفانيليا

1 ملعقة كبيرة عصير الليمون الطازج

طريقة تحضير دونتس بجوز الهند

نجمع الدقيق والنشا الذرة والسكر والبيكنج باودر والملح وجوز الهند حتى تجتمع بشكل جيد، ثم نضيف اللبن الرايب ونحرك جيداً

نخفق البيض والزبدة وعصير الليمون والفانيليا وبشر الليمون، ونضيف المخفوق لخليط الدقيق، ثم نسكب الخليط بقوالب الدوناتس المدهونة

نخبز الدوناتس بالفرن بحرارة 200 درجة 7 - 9 دقائق، حتى تصبح ناضجة ومنتفخة

نخرجها من الفرن لتبرد ويمكنك تزينها بخليط من جوز الهند والسكر ومبشور قشر الليمون

دونتس بحشوة الجبنة المطبوخة

مقادير دونتس بحشوة الجبنة المطبوخة

3 أكواب دقيق

2 بيضة

2 معلقة حليب بودر

2 معلقة كبيرة زبدة (بدرجة حرارة الغرفة)

1 معلقة صغيرة خميرة فورية

1 معلقة صغيرة سكر

ربع معلقة صغيرة ملح

رشة قهوة سريعة الذوبان

ماء دافئ

دقيق للفرد

زيت للقلي

للحشوة

جبنة مطبوخة بطعم الرومي

طريقة تحضير دونتس بحشوة الجبنة المطبوخة

في العجانة يخلط الدقيق مع الخميرة

ثم تضاف رشة الملح ورشة السكر واللبن البودرة والقهوة سريعة الذوبان

ثم يضاف الماء

تعجن العجينة جيدا ثم تترك حتى تختمر ثم تفرد العجينة وتقطع بقطاعة الدونتس

ثم تترك مرة أخرى حتى تختمر

ثم تقلى في الزيت وتترك حتى تبرد قليلا ثم تحشى بجبنة مطبوخة بطعم الجبنة الرومي

ثم تزين بالمايونيز ويرش على الوجه بصل أخضر حلقات أو الزيتون المفروم أو الفلفل ألوان المفروم ويزين مثل الدونتس الحلو ويقدم

طريقة عمل دونتس بالكاكاو

مقادير دونتس بالكاكاو

4 أكواب دقيق

2 ملعقة كبيرة كاكاو

باكو بيكنج بودر

رشة ملح

كوب سكر

نصف كوب زبدة باردة

3 بيضة

2 باكو فانيليا

ماء

زيت

الوجه

سكر بودرة

كاكاو

كوب شكولاتة بيضاء مبشورة

ربع كوب لبن

طريقة تحضير دونتس بالكاكاو

إخلطى مكونات العجينة فى العجان ثم إتركيها ترتاح

أفردى العجينة بالنشابة وقطعيها دوائر مفرغة وإتركيها ترتاح قليلاً مرة أخرى

أقلى الدونتس ثم رشيه بالسكر البودرة أو الكاكاو أو سيحى الشكولاتة مع اللبن وغمسى الدونتس بها

قدمى الدونتس بأشكاله المختلفة

دونتس بالبرتقال

مقادير دونتس بالبرتقال

3 أكواب دقيق

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة بيكنج بودر

رشة ملح

ربع كوب زيت

بيضة

2 باكو فانيليا

عصير برتقال للعجن

1 ملعقة كبيرة بشر برتقال

الوجه

2 كوب سكر بودرة

نصف كوب عصير برتقال (حسب الحاجة)

1 ملعقة كبيرة بشر برتقال

فورماسيل

للتزيين

طريقة تحضير دونتس بالبرتقال

يخلط الدقيق والخميرة والبيكنج بودر والسكر والملح وبشر البرتقال

يضاف البيضة والفانيليا وعصير البرتقال

تغطى العجينة وتترك لتتخمر

تفرد العجينة بالنشابة وتقطع حلقات وتغطى وتترك لتتخمر مرة أخرى

تقلى حلقات الدونتس في زيت متوسط السخونة

الصوص

يخلط السكر البودرة مع عصير البرتقال ولون الطعام وبشر البرتقال

يضاف الصوص على الدونتس الساخن

يزين الوجه بالفورماسيل ويقدم الدونتس.